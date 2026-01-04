星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：1/5-1/11 家事公事兩頭燒 雙魚局勢不明可相信直覺 天秤感情運佳可認識新對象

本週星運：

＊已經有四顆星進入魔羯座了，它們也正在跟對面的木星，形成對分相，而且是入相位當中，所以越到週末，那種兩軍對壘的情況，或者是意見不合，互相各有立場，而且互不相讓的情況，也會更加的明顯。除此之外，它也很可能導致，譬如說我們在生活當中，有兩邊的事情，都需要我們去忙，不可偏廢，家事公事兩頭燒，可以說是相當忙碌的。

＊海王星在雙魚座的最後衝刺，海王星再過三週，它就要離開雙魚座了，跟詐騙有關的事情，或者是那種，暗中祕密進行的事情，會更加的猖獗，又年關將近，大家要守好自己的荷包，張大眼睛。

【唐綺陽 1/5-1/11 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】雙子 天蠍 射手 雙魚

01:38 雙子：進度受限難以推動，感情宜柔軟順勢而行

02:12 天蠍：被推上前線承擔責任，感情需要一些空間

02:52 射手：指責變多壓力大，感情溝通不良需多體諒

03:31 雙魚：局勢不明可相信直覺，感情問題需提高警覺

🙂【穩的】巨蟹 獅子 處女 魔羯

04:05 巨蟹：女性對手來勢洶洶，感情舊帳需好好面對

04:35 獅子：海外或跨界事務忙碌，感情遠距離反而更穩

05:01 處女：與長官不合易卡關，感情應避免遷怒另一半

05:30 魔羯：主導熟悉團隊最有效，感情新關係會打折扣

😎【讚的】牡羊 金牛 天秤 水瓶

06:04 牡羊：協作女性長輩得到助力，感情互動學習拿捏分寸

06:37 金牛：適合找幫手組隊，感情鬥嘴中引發好感

07:00 天秤：家人事務需多關心，感情運佳可認識新對象

07:28 水瓶：事情暫時告一段落，感情以靜制動更有利