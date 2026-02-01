星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：2/2-2/8 溝通不良造就對立氛圍 天秤職場反對聲浪多需忍耐 水瓶感情表達是成敗關鍵

本週星運：天王星順行、水星進雙魚、月亮對分五星

＊天王星2/4(三)正式順行在金牛座，從逆行恢復順行，它會讓我們明明白白的看到你可能已經覺得每一個人的事業、工作、產業、身體變化，早就在進行當中，但是現在你更意識到原來經濟情勢已經變成跟我們當初想的不太一樣，那效應正在展現。

＊禮拜六2/7起，水星進雙魚座，它會待到4/15含括了整個農曆年，而且農曆年的時候還會有逆行的情況，水星在雙魚它本身就是一個弱勢位，因為水星它訴求的是表達的很清晰，但是水星在雙魚的弱，就弱在它講的不是邏輯，它是在訴求感覺，所以當我們的溝通都在溝通感覺這件事，你的感覺跟我的感覺，我們能對上嗎？所以你可以想像從現在到四月中的這段期間，每一個人都活在自己的感覺裡以及想要表達我們的感覺，那這當然就是溝通不良的一個很重要原因。

＊如果你是一個水象星座的人，你特別有sense get到所謂的感覺，你就會有通行證，那太有邏輯的人可能就會覺得很痛苦，你是在跟我說什麼？所以邏輯很清晰的人、性子很急的人，遇到這個水星，那真的是有點沒辦法，自己要稍微罩子放亮一點了。

＊月亮進獅子，它就會跟五顆水瓶座的星，至少對分個兩、三天，那未來的週一、二、三都有這種社會氛圍，有一種對立傾向，那或者是我們很容易看別人不順眼，這也是你要有心理準備的地方。

【唐綺陽 2/2-2/8 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】獅子 天秤 射手 雙魚

02:24 獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情來點新火花

02:55 天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通更進一步

03:28 射手：工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯

04:04 雙魚：工作不符期待易自責，感情看清真相反而是解脫

🙂【穩的】金牛 雙子 處女 天蠍

04:42 金牛：工作需處理檯面下因素，感情共同目標有助升溫

05:15 雙子：選擇困難有小卡關，感情同樣陷入選擇難題

05:42 處女：較關注內在內心的能量，感情與家的議題有關

06:10 天蠍：有多嘗試但易偏離主軸，感情志同道合最來電

😎【讚的】牡羊 巨蟹 魔羯 水瓶

06:45 牡羊：事業互助合作更加分，感情告白順利兩情相悅

07:06 巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺多點自信

07:35 魔羯：工作軌道迎來上升期，感情太嚴肅魅力打折

08:00 水瓶：事業受到高層關注，感情表達是成敗關鍵