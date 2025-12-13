《星廚之戰》六強生死鬥開打 施捷夫鴨肉失手崩潰落淚

施捷夫和胡宇威首次搭檔，出菜前卻發生無法補救的狀況。（圖／華視提供）

《星廚之戰》經過多輪殘酷淘汰賽，節目正式進入六強廝殺階段！目前晉級的6位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，他們將繼續與6位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音展開最殘酷的料理對決。

明（14日）播出的節目競賽主題為「搭餐酒」，需至少做出一道餐點搭配純飲威士忌。姚淳耀和主廚Will高郁皓因落入危險名單，面對這場「輸了就回家」的殘酷淘汰賽，姚淳耀與主廚Will高郁皓兩人堅定對視後，霸氣喊出：「好殘酷！我們一定要拿第一名。」展現出勢在必得的決心，為求穩中求勝，兩人決定帶來熟悉的和牛鐵板料理應戰。

姚淳耀和主廚高郁皓面臨被淘汰的超大壓力。（圖／華視提供）

林予晞第一次與主廚鄭淳豪搭檔，挑戰將蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚 (Haggis)」變換形式，以雞翅包裹雞內臟的方式呈現。沒想到事後林予晞才自爆，自己其實「非常不敢吃內臟」，但在討論菜單時因看見主廚滿懷期待的眼神，讓她當下完全說不出口拒絕。她不安又愧疚地向攝影機小聲告白：「Ricky（鄭淳豪）對不起！我跟你撒謊了。」林予晞更笑稱，因為胡宇威先前多次與鄭淳豪合作默契極佳，自己心裡總忍不住把對方當成「猛男競爭者」，不想在表現上輸給他，意外流露出綜藝感十足的可愛反差。

從節目開播至今，胡宇威首度告別默契滿分的舊搭檔鄭淳豪，本週改與主廚施捷夫聯手挑戰難度極高的鴨肉料理。胡宇威在料理中的靈活應變能力，讓施捷夫主廚大讚：「我們之間不太需要磨合，因為他的能力太棒了。」不料比賽到最後3分鐘時鴨肉出爐，主廚施捷夫意外發現鴨肉烹調狀態不佳，但時間緊迫已無法補救，讓施捷夫瞬間情緒潰堤，背對鏡頭啜泣，自責落淚道：「這是我比賽到現在，我認為最嚴重的一個失誤」，並表示當下懊惱到想找洞鑽。面對隊友的情緒崩潰，站在一旁的胡宇威心疼又無措，他表示：「他真的超失落的，我根本不知道怎麼把他拉起來。」敬請鎖定華視每周日晚間8點《星廚之戰》首播。

