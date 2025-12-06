《星廚之戰》冒火爆衝突！白潤音雞蛋比例調錯挨罵展現高EQ
【緯來新聞網】白潤音在《星廚之戰》擔任主廚施捷夫的廚助，沒想到兩人在競賽現場爆發激烈衝突，在分秒必爭的緊張狀態下，由於白潤音對料理配方操作不熟悉，意外弄混雞蛋的調配比例，讓施捷夫急得情緒失控，當場怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢！」現場氣氛瞬間降到冰點。
白潤音（右）被施捷夫罵。（圖／華視提供）
事後，白潤音雖遭主廚嚴厲指責，仍貼心替施捷夫緩頰：「主廚在開賽前有告知，比賽過程中比較急，講話會比較直接。」展現了高情商與對主廚的理解。
在最後的上菜環節，白潤音帶來了令人意想不到的驚喜，突然以一口流利的日文介紹菜品，開口就讓眾人大吃一驚，主持人鍾欣凌更是驚訝大喊：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音笑著害羞回應：「因為我媽媽是日本人。」讓這場本來充滿火藥味的競賽畫下溫馨句點。
林予晞笑稱製作過程「應接不暇」。（圖／華視提供）
在本次激烈的廚藝賽事中，廚助林予晞再度與熟悉的主廚Jessica搭檔，隨著默契逐漸升溫，Jessica開始讓林予晞承擔更複雜的料理任務。林予晞笑稱製作過程「應接不暇」，甚至激動形容：「我感受到汗水從脖子滑落下來。」
話音剛落，林予晞馬上出現「重大失誤」，在製作吉拿棒時，原本只需1克的鹽，竟不小心加了足足15倍，更所幸主廚Jessica靠「超敏銳味覺雷達」即時發現並阻止，驚險化解危機。
《星廚之戰》每週日晚間8點華視、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架。
