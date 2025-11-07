《星廚之戰》出意外！胡宇威分神當場濺血 妻陳庭妮在場毫不知情

【緯來新聞網】男星胡宇威在料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》中，在切菜過程中，一時分神不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」他隨即不停地用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情。直到經工作人員提醒後，她才驚覺情況。陳庭妮立刻夾起一塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威。

胡宇威分神發生了驚險「濺血」意外。（圖／華視提供）

告別上週首輪殘酷的淘汰賽，節目本週升級難度迎來「原住民食材」挑戰賽。不僅食材充滿挑戰，連烹飪時間更被大幅縮減至極限的 90 分鐘，讓現場氣氛瞬間凝結。面對嚴峻考驗，頓時讓主廚們緊張的手足無措，施捷夫主廚率先崩潰大喊：「這太難了吧！」張楷奕主廚更是焦慮到不停抓頭，連向來沉穩的鄭淳豪主廚也坦言：「哇賽超傻眼！一堆是我都沒看過的！」足見本週賽況的難度已成功難倒一票專業主廚。

主廚陳勇孝(左)曾認安心亞是雷隊友。（圖／華視提供）

本次考驗不僅在於廚藝展現，廚助重新配對的搭檔大洗牌環節，更是幾家歡樂幾家愁。其中，上一輪競賽即拔得頭籌的黃金組合「主廚陳勇孝與安心亞」，在配對時兩人再次堅定選擇彼此，讓安心亞興奮地邊跑邊跳，瞬間尖叫大喊：「勇孝！」曖昧甜度爆表。這逗趣的一幕立刻引來主持人鍾欣凌逼問：「你是不是被施壓？你心甘情願嗎？」安心亞連忙澄清絕無此事，而陳勇孝主廚則以一句「有一點！」靦腆回應，瞬間引發全場爆笑。



鍾欣凌接著追問：「什麼叫做有一點！是有一點被施壓？還是有一點心甘情願？」賽後陳勇孝主廚私下回應，雖然一開始曾考慮更換隊友，甚至認為安心亞可能是個「雷隊友」，但實際搭配後，兩人意外地默契十足，他更笑稱安心亞還會現場提供「額外的搥背服務」，超高默契讓旁人稱羨不已。



《星廚之戰》每週日晚間8點在華視播出，11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出。

