《星廚之戰》團體賽開打 陳庭妮成搶手貨嗨喊：終於成為有用的人

陳庭妮（中）從首集最後一個被選，到現在成為人人搶著要的「搶手貨」。（圖／華視提供）

實境節目《星廚之戰》明（16日）將迎來全新「團體賽」賽制，晉級的9位頂尖主廚與9位明星廚助迎來殘酷的重新分組。總是搭檔的主廚陳勇孝與廚助安心亞首度正面交鋒擔任隊長，展開激烈的「搶人大戰」。其中，人氣與實力兼具的胡宇威、陳庭妮明星夫妻檔，成了兩隊隊長眼中最想收編的「超級戰力」，瞬間引爆現場一陣騷動，戰況白熱化。

當主持人鍾欣凌公布本集競賽主題時，有別於以往提供固定食材，本次場上竟只出現一張完全沒有食材的空桌。全場選手一見瞬間皺眉，齊聲驚呼「蛤」。林予晞直言：「製作單位是不是偷懶？怎麼會是空的！」李玉璽也一度懷疑：「是不是製作單位出包？」

兩位隊長為搶下實力堅強的組員火力全開，將氣氛推向高點。尤其炙手可熱的胡宇威、陳庭妮，更讓兩隊卯足全力。安心亞隊甚至對胡宇威使出「情勒」招數，派出曾連續合作的主廚Will高郁晧隔空招手，讓他陷入選隊兩難，忍不住笑著自嘲：「現在有一個分裂症的狀態。」接著妻子陳庭妮也將面臨選擇，她從首集最後一個被選，到現在成為人人搶著要的「搶手貨」，倍感欣慰直呼：「我終於成為有用的人了！」最終，陳庭妮決定和胡宇威一樣，將這艱難的抉擇權交給命運選定。

主廚Will高郁晧（左）向胡宇威大打「舊情誼」牌。（圖／華視提供）

