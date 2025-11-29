《星廚之戰》怎麼了！安心亞又崩潰了大哭 林予晞突動怒「我要殺人了」

【緯來新聞網】安心亞在實境節目《星廚之戰》話題不斷，首度和主廚Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

安心亞壓力大到哭。（圖／華視提供）

《星廚之戰》本周挑戰「時間的味道」，參賽者必須運用5款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，Jessica決定「鋌而走險」採用擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」。



林予晞擔下本次調酒重任，興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，讓她當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下林予晞只好改用製作單位的大冰磚，急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」

Jessica（左）和林予晞認真做菜。（圖／華視提供）

本輪競賽經過三位主廚評審嚴格評分後，眾所矚目的最新晉級與淘汰名單隨即公布。然而，本次淘汰結果卻是大爆冷門，2位在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與明星廚助組合竟意外出局，讓現場所有參賽者都感到震驚與不捨。被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉。



《星廚之戰》每周日晚間8點華視主頻、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

