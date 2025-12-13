《星廚之戰》最強棒出擊！胡宇威無奈因為他敗在最後一刻

【緯來新聞網】鍾欣凌主持實境節目《星廚之戰》存活的明星廚助剩下安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音，本周（14日）播出最新一集，姚淳耀和主廚Will高郁皓面對「輸了就回家」的殘酷淘汰賽。胡宇威與主廚施捷夫首次搭檔默契十足，最後主廚卻疏忽犯錯、忍不住哭了，胡宇威也不知怎麼辦。

胡宇威（右）也不知怎麼安慰施捷夫。（圖／華視提供）

本周競賽主題為「搭餐酒」，需至少做出一道餐點搭配純飲威士忌。林予晞第一次與主廚鄭淳豪搭檔，挑戰變換形式的蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚 (Haggis)」，以雞翅包裹雞內臟的方式呈現。



胡宇威在料理中的靈活應變能力，讓施捷夫大讚：「我們之間不太需要磨合，因為他的能力太棒了。」不料比賽到最後3分鐘，主廚施捷夫意外發現鴨肉烹調狀態不佳，但時間緊迫已無法補救，讓他瞬間潰堤，背對鏡頭啜泣，自責：「這是我比賽到現在，我認為最嚴重的一個失誤。」，胡宇威心疼又無措，他表示：「他真的超失落的，我根本不知道怎麼把他拉起來。」

廣告 廣告

林予晞自爆在節目上撒謊。（圖／華視提供）

林予晞笑稱，因為胡宇威先前多次與鄭淳豪合作默契極佳，心裡總忍不住把對方當成「猛男競爭者」，不想在表現上輸給他，意外流露出綜藝的靈魂。從節目開播至今，胡宇威首度告別默契滿分的舊搭檔鄭淳豪，改與主廚施捷夫聯手挑戰鴨肉料理。



沒想到事後林予晞才說，自己其實「非常不敢吃內臟」，但在討論菜單時因看見主廚滿懷期待的眼神，讓她當下完全無法拒絕。她不安又愧疚地向攝影機小聲告白：「Ricky（鄭淳豪）對不起，我跟你撒謊了。」



《星廚之戰》每周日晚間8點華視主頻、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

更多緯來新聞網報導

盧廣仲「省錢」籌備全新演唱會！集結低調情歌傷心翻唱

劉品言獨扛北影主持棒！趙震雄驚喜現身壓軸頒獎