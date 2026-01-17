《星廚之戰》最終戰3星廚搶100萬！林予晞喊：我爸爸等了40年

【緯來新聞網】鍾欣凌主持《星廚之戰》本周迎來最終決賽，第一名的頂尖名廚與明星廚助，將各別抱走100萬元獎金，目前場上名廚有Jessica 林佳蓉、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與3位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰爭奪冠軍。林予晞分享：「我爸爸等了40年，終於等到我做菜給他吃。」讓鍾欣凌讚嘆：「哇！很感人耶！」

林予晞（左起）、姚淳耀、胡宇威打入冠軍戰。（圖／華視提供）

延續上一集的座位表障礙，本集一開始，姚淳耀在外場遭遇嚴峻考驗，因牛排生熟度問題導致他陷入重重困難，為了將料理送回廚房讓廚師加熱，耗費了大量往返時間，現場甚至出現一位賓客的牛排遲遲沒有出的窘境，讓他一度不知所措地直呼：「我真的不知道該怎麼辦。」



在最後總結時，返場廚師因點餐率極高讓其他參賽者非常緊張，林予晞自信表示：「雖然要面對返場廚師低價競爭的威脅，但我覺得我們的料理有那個價值、服務有到位，客人還是吃得很開心。」在公布服務費時，姚淳耀難掩失落神情，難過地說：「算一算我覺得我給自己只有60分，蠻沮喪的。」

姚淳耀難掩失落神情。（圖／華視提供）

最後一戰，胡宇威這組發生「撞菜」狀況，讓他當場崩潰大喊，儘管與夥伴緊急討論調整方案，結果卻發現什麼都不能做，只能無奈大笑。姚淳耀則再次陷入「馬鈴薯地獄」，苦笑地說：「怎麼每一集我都在做馬鈴薯泥，這根本我的馬鈴薯進化史。」點餐環節更出現其中一組「爆單」盛況，驚人的點單數量讓明星廚助們紛紛張大嘴巴，林予晞驚呼：「太多了吧！這誰啊！」



本次結算方式以總營業額減掉成本為積分，定價的30％影響力巨大，總冠軍戰將於周日晚間8點華視、每周六晚間8點於三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出；並於當日晚間11點於LINE TV、Hami 影劇館+ 上架更新。

