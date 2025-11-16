《星廚之戰》桌上0食材！李玉璽疑惑「製作單位出包？」 安心亞情勒「為搶胡宇威、陳庭妮」

陳庭妮（中）面臨「愛人VS友誼」的艱難抉擇。華視提供

實境節目《星廚之戰》經一連串激烈廝殺的比賽環節，目前晉級了九位頂尖菁英名廚與九位明星廚助，繼續展開激烈比拚。最新一集中，全新的「團體賽」賽制即將迎來殘酷的重新分組局面，人氣與實力兼具的胡宇威、陳庭妮明星夫妻檔，成了兩隊隊長眼中最想收編的「超級戰力」，胡宇威開心說道：「哇嗚！我們兩個人氣真的很旺！」

胡宇威成隊長們眼中最想收編的「超級戰力」人選。華視提供

賽制升級，選手們迎來長達180分鐘的極限「團體賽」。面對突如其來的改變，主廚陳佑昇當場激動直言：「這麼快就團體賽！這節目是想搞死人嗎？」更令人意想不到的是，當主持人公布本集競賽主題時，有別於以往提供固定食材，本次場上竟只出現一張完全沒有食材的空桌！全場選手一見瞬間皺眉，齊聲驚呼「蛤」。李玉璽也坦承一度懷疑：「是不是製作單位出包？」可見主題難度超乎想像。

主廚陳勇孝（左起）與廚助安心亞分別擔任兩隊隊長展開激烈競爭。華視提供

主廚陳勇孝與安心亞分別擔任兩隊隊長，兩位上演「搶人」大戰。當中最受矚目的，莫過於炙手可熱的胡宇威、陳庭妮，兩隊都想收入麾下，為了搶下這對神仙眷侶，安心亞隊甚至使出「情勒」招數，讓胡宇威陷入兩難，他坦言兩邊皆有人選擇他，雖然很開心，但實在難以做決定。

胡宇威被情勒逼出精神分裂。華視提供

輪到陳庭妮選擇隊伍，主持人鍾欣凌更是火上加油，當場笑說：「一邊是老公，一邊是友誼！」讓陳庭妮也笑開花，開心表示從第一集最後一個被選，到現在成為人人搶著要的「搶手貨」，讓她倍感欣慰，直呼：「我終於成為有用的人了！」

安心亞（左）使出情勒招數拉攏胡宇威加入隊伍。華視提供

主廚Will高郁晧向胡宇威大打「舊情誼」牌。華視提供



