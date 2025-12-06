《星廚之戰》爆激烈衝突！主廚情緒失控 怒吼16歲白潤音

施捷夫（左）、白潤音首次合作，默契明顯不足。（華視提供）

鍾欣凌主持的台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，戰況持續升溫。本週，主廚施捷夫首度與16歲的明星廚助白潤音搭檔，在「台式早餐升級料理」環節大展身手，未料2人在分秒必爭的緊張過程爆發激烈衝突，施捷夫不滿對料理配方操作不熟悉的白潤音意外弄混雞蛋調配比例，當場情緒失控的對著白潤音怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢？」氣氛降到冰點。

白潤音以流利日文介紹菜品。（華視提供）

白潤音雖遭主廚嚴厲指責，事後仍貼心替施捷夫緩頰：「主廚在開賽前有告知，比賽過程中比較急，講話會比較直接。」展現高情商與對主廚的理解。在最後的上菜環節，白潤音再次帶來令人意想不到的驚喜，他突然以一口流利的日文介紹菜品，讓眾人大吃一驚，主持人鍾欣凌更是驚訝的喊道：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音笑著害羞回應：「因為我媽媽是日本人！」這個意外的背景揭露，為這場充滿火藥味的競賽畫下了幽默又溫馨的句點。

鄭淳豪（左）、胡宇威第5次合作。（華視提供）

在本次激烈的廚藝賽事中，廚助林予晞再度與熟悉的主廚Jessica搭檔。隨著默契逐漸升溫，主廚 Jessica開始讓林予晞承擔更複雜的料理任務，林予晞笑稱製作過程「應接不暇」，甚至激動形容：「我感受到汗水從脖子滑落下來！」

話剛講完，林予晞馬上就出現本場的「重大失誤」，在製作吉拿棒時，原本只需1克的鹽，她竟一不小心加了足足15倍，幸好Jessica靠「超敏銳味覺雷達」即時發現並阻止，驚險化解危機。

Jessica（左）和林予晞擁有絕佳默契。（華視提供）

本週早餐料理需要使用冰塊，繼上次要在冰箱內「親自鑿冰」，製作單位的道具再次升級，這次準備了拳頭大小的冰球，林予晞看到傻眼，忍不住自嘲：「好像拿到了七龍珠！如果上次是去南極取冰，那這次我們真的是去外太空了！」幽默點出競賽中的荒謬挑戰。而廚助胡宇威與主廚鄭淳豪第五度搭檔，是至今唯一未曾更換的廚助組合，兩人互動流暢，讓本週飛行評審萩本郡大高度肯定：「兩位默契真的很好耶！」《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、每週六晚間8點在三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。

