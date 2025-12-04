《星廚之戰》白潤音獲「阿潤師」稱號 「謙虛1句話」被讚全場最中肯
實境料理節目《星廚之戰》開播後話題持續升溫，包含主廚實力對決、明星廚助合作默契與料理創意，都成為網路熱議焦點。觀眾認為節目節奏流暢、料理呈現精緻，許多主廚店家也成為粉絲搜尋的熱門名單。
其中年僅 16 歲的明星廚助白潤音，就勇敢站上《星廚之戰》的廚房戰場，為了奪冠，平時在家自學料理，幹勁十足。白潤音以冷靜沉著、專注投入的比賽態度脫穎而出，成為觀眾討論度最高的新星之一，許多觀眾甚至在第一集就被他圈粉。作為節目中最年輕的明星廚助，白潤音在拍戲與念書之外仍投入料理練習。節目也首度公開選手賽前七天的特訓影像，可見白潤音自主學習挑魚、片魚等專業技術，展現高度自律，更被主廚及明星廚助們封為「阿潤師」。
白潤音自曝：「料理前一定要先整理好環境，讓心靜下來。」他也曾提到自己對比賽的態度：「我覺得廚助沒有資格淘汰主廚。」被網友形容為「全場最中肯的一句話」。主廚余鑫源分享，白潤音雖年紀小，但認真練習的態度讓他印象深刻：「第一集看到他端出三杯雞，我真的嚇一跳。才 16 歲就能做這道菜？後來才知道他上節目前每天在家練習，看他那麼努力，彷彿看到當年的自己。」
這次參加《星廚之戰》當廚助，也引起不少人好奇怎願意接受，白潤音說他認為年紀並非決定我是否要參加星廚之戰的原因，在一個好的時機，又可以學習料理，所以自己就來了，而這次經驗大大提升對廚藝的興趣，「肯定有啊，參加這個節目跟許多廚師們合作過後，學到很多料理的技巧，還有知道什麼是科技廚具。」對料理產生興趣，這讓白潤音的生活添增了新的色彩。
而針對網友給予他不少好評，白潤音表示幾位藝人裡自己不是最努力的，但他很喜歡跟著廚師一起完成一道菜的團隊感。而這次和大哥哥姐姐們合作，他也分享拍攝心得：「團體賽很好玩，比賽時兩隊彼此爾虞我詐的，再來應該是享受美食的部分比較多，比賽空擋就跑去別組試吃，大家做的都很好吃。」他感覺這次大家都很照顧他，但真的要說比較親近的人就是余師傅，「他這麼相信我，選我這麼多次，做菜時也放心交給我，謝謝余師傅！」
其他人也在看
