《星廚之戰》胡宇威比心放閃 鍾欣凌一句「完了陳庭妮」全場笑翻

記者周毓洵／臺北報導

華視《星廚之戰》本週迎來四強前最後一場淘汰賽，賽事緊張程度再升級，不只請來「港點女王」鄭智善擔任特別評審坐鎮，現場笑點與火花同樣滿檔。節目中，胡宇威與搭檔鄭淳豪默契十足，兩人甚至在台上直接比心放閃，讓主持人鍾欣凌當場笑虧：「完了陳庭妮！」一句話瞬間引爆全場笑聲，成為本集最經典名場面之一。

目前僅剩五位名廚Jessica林佳蓉、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，搭配五位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸，爭奪僅剩的四強名額。本集主題「平凡但不平淡的雞蛋」看似簡單卻暗藏難度，選手必須用最日常的食材，端出能說服評審的關鍵料理，分數最低的組別將直接止步。

分組選搭檔時依舊火花四射，鄭淳豪與胡宇威「雙向選擇」成功配對，讓鍾欣凌忍不住再補一刀調侃：「你果然除了妮妮之外，愛的就是鄭淳豪了！」另一邊，安心亞多次想選陳勇孝卻再度失敗，鍾欣凌甚至用哭腔喊話：「你從頭到尾都選他，予晞都幫你哭了！」林予晞立刻假裝拭淚，逗得全場笑成一片。

而料理過程同樣狀況連連，林予晞透露練菜前不慎傷到手，靠近爐火時依舊刺痛，仍咬牙上陣，與 Jessica以「宮廷料理」為概念，挑戰在法式吐司上做拔絲焦糖，直接向評審鄭智善的「拔絲神技」下戰帖，讓她驚喜直呼：「我想看！」姚淳耀與陳勇孝則端出一道「快要失傳的老臺菜」，用水煮蛋搭配魚漿，陳勇孝還幽默表示「一顆蛋變兩顆比較划算」，立刻被鍾欣凌吐槽：「魚漿比蛋還貴！」現場笑聲不斷。

進入吃評環節，也象徵分組賽的最後一舞，鍾欣凌透露各組平均分數差距不到一分，甚至有兩組僅差0.7分，氣氛瞬間凝結。最終成績公布時，現場瀰漫不捨情緒，選手彼此擁抱道別，為這場殘酷又感性的淘汰賽畫下句點。本週LINE官方平台人氣廚師票選結果同步揭曉，由陳勇孝奪下第1名、施捷夫拿下第2名。

《星廚之戰》胡宇威搭檔「雙向選擇」成功配對。（華視提供）

《星廚之戰》本週特別邀請「港點女王」鄭智善（右）擔任評審。（華視提供）

《星廚之戰》姚淳耀（左）、陳勇孝（右）端出一道「快要失傳的老臺菜」。（華視提供）