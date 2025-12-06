《星廚之戰》胡宇威、鄭淳豪5度搭檔 默契驚豔全場

記者周毓洵／臺北報導

《星廚之戰》戰況再升級！本週迎來「臺式早餐升級料理」主題，晉級的7位名廚與7位明星廚助火力全開。其中，廚助胡宇威與主廚鄭淳豪第5度並肩作戰，成為節目中唯一至今未換組的組合。兩人以超順暢的默契驚豔現場，讓飛行評審萩本郡大忍不住大讚：「你們的配合真的很好！」

此次競賽火藥味濃厚，主廚施捷夫首次與白潤音搭檔，卻在高壓計時下爆發激烈爭執。白潤音因不熟悉配方，誤調雞蛋比例，讓施捷夫情急之下怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看！」氣氛瞬間凝結。儘管被指責，白潤音仍貼心替主廚緩頰，解釋對方只是緊張，比賽講話會直接。到了上菜環節，他更突然以完美日文介紹料理，令全場驚呼。主持人鍾欣凌震驚喊：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音害羞回應：「我媽媽是日本人啦！」讓原本緊繃的氣氛瞬間變得溫暖又有趣。

另一組林予晞與Jessica再度合體默契升溫，Jessica開始放手讓林予晞挑戰更多細節工序。林予晞形容忙到「汗滴從脖子滑下來」，沒想到話才說完就發生大烏龍，在製作吉拿棒時，她把本該1克的鹽加成15克！所幸Jessica及時察覺救回料理。節目組本週再度祭出奇招，要求使用特殊冰塊；繼上次的「冰箱取冰」後，這次竟給了拳頭大小的冰球，讓林予晞驚呆直喊：「這根本七龍珠吧！」笑翻眾人。