《星廚之戰》豪擲4000萬

陳安齊創立娛樂公司，欲推廣台灣影視。

熟識多年的資深製作人李景白、陳安齊，首度攜手合作製作費4000萬的《星廚之戰》，2人在各自擅長的領域分工合作，陳安齊負責企劃案、找人、置入等前期作業，李景白主導賽制、燈光佈景、剪輯跟後製等。從朋友變成工作夥伴，陳安齊坦言2人合作前都擔心會影響友情，畢竟看過不少身邊人因此翻臉。

她笑言，他們真的合作後，的確為了節目發生過幾次爭吵，慶幸到目前都沒翻臉，「我們有超多意見分歧的時候，中間有很多摩擦跟想法不一樣。但是我這人滿能屈能伸的，我願意彎下腰。」

面對李景白對節目的高要求跟所花費的高製作費，陳安齊豪爽的表示：「這個案子我們基本上是沒賺的，白叔為了節目好，他幾乎把所有錢全部花光，我身為他的夥伴，我要做的就是全力支持他」。

談起製作《星廚》契機，熱愛美食的陳安齊透露，她在前年12月就有製作節目的想法，最重要的是想讓台灣廚師被看見。在正式執行的過程，韓國《黑白大廚》造成轟動，正好成為她向廚師、明星廚助介紹的最大助力，「韓國廚師可以被全世界看見，那我們也可以啊！我在找人的時候也跟他們說，有很多台灣廚師是很值得被看見的，你們願不願意一起幫助節目、幫助台灣廚師被看見？」

節目集結10位主廚、10位明星廚助，陳安齊光是名單就修改超過20版，其中以陳勇孝、陳思凱事前考慮最久。陳安齊說，她因為高雄友人認識在甲仙經營餐廳的陳勇孝，幾經拜訪、溝通，陳勇孝最終答應參賽，「他每次來台中錄影都是攜家帶眷，老婆要幫他，又不能讓3個小孩自己在家，真的很謝謝他們願意答應」。

陳思凱收到邀請時，老婆剛產下雙胞胎，讓本就忙於工作、家庭的陳思凱相當猶豫，一方面擔心沒時間，也擔心影響餐廳名聲。陳安齊將心中藍圖一一跟陳思凱分析，最終打動陳思凱點頭。

陳安齊過去在廣告公司多年，前2年從公司退休後自立門戶成立娛樂公司，除了《星廚之戰》，她正在構思下一部廚藝實境節目，想邀請日、韓廚師一同料理比拚，除此之外她還有多部戲劇、電影的計劃，希望以一己之力多推動影視產業。