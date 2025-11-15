《星廚之戰》重新分組！安心亞又要情勒 陳庭妮、胡宇威成搶手貨

【緯來新聞網】《星廚之戰》本周（16日）播出最新一集中，採用「團體賽」，面對殘酷的重新分組局面，人氣與實力兼具的胡宇威、陳庭妮明星夫妻檔，成了兩隊隊長眼中最想收編的「超級戰力」，瞬間引爆現場一陣騷動，胡宇威面對眾人的追捧，樂得開心說道：「哇嗚！我們兩個人氣真的很旺！」

陳庭妮變成搶手貨。（圖／ 華視提供）

經過兩輪殘酷的生存淘汰賽，本周賽制全面升級，選手們迎來長達180分鐘的極限「團體賽」。面對突如其來的改變，主廚陳佑昇當場激動直言：「這麼快就團體賽！這節目是想搞死人嗎？」



更令人意想不到的是，有別於以往提供固定食材，本次場上竟只出現一張完全沒有食材的空桌，全場選手皺眉驚呼「蛤」。林予晞直言：「製作單位是不是偷懶？怎麼會是空的！」李玉璽也坦承一度懷疑：「是不是製作單位出包？」



團體分組環節，長期坐穩「第一名」寶座的主廚陳勇孝與廚助安心亞，首度正面交鋒，分別擔任兩隊隊長展開激烈競爭，上演超熱烈的「搶人」大戰。當中最受矚目的，莫過於炙手可熱的廚助夫妻檔胡宇威、陳庭妮，兩隊都想收入麾下，讓現場氣氛瞬間白熱化。

陳勇孝（左起）、安心亞上演搶人戰。（圖／ 華視提供）

為了搶下這對神仙眷侶，安心亞隊甚至使出「情勒」招數，派出與胡宇威連續合作兩集的主廚Will高郁晧隔空招手，大打「舊情誼」牌，讓胡宇威當場陷入選隊兩難。左右為難之下，胡宇威忍不住笑著自嘲：「現在有一個分裂症的狀態。」



接著輪到妻子陳庭妮選擇隊伍，主持人鍾欣凌更是火上加油，當場笑說：「一邊是老公，一邊是友誼！」陳庭妮開心表示，從第一集最後一個被選，到現在成為人人搶著要的「搶手貨」，倍感欣慰。她直呼：「我終於成為有用的人了！」最後陳庭妮決定和老公胡宇威一樣，把這抉擇權交給命運。



《星廚之戰》每周日晚間8點華視主頻、11月1日起每周六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出；同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

胡宇威成隊長們眼中最想收編的「超級戰力」人選。（圖／ 華視提供）

