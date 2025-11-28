《星廚之戰》錄影意外不斷 安心亞崩潰「不想拖累任何人」

記者周毓洵／臺北報導

《星廚之戰》最新戰況再度升溫，明星廚助安心亞首次與主廚Will高郁皓攜手，卻因錄影現場突發狀況不斷，使料理進度全被打亂，兩人之間氣氛瞬間緊張。面對混亂與壓力，安心亞情緒崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」成為本集最大震撼畫面。

本週主題為高難度的「時間的味道」挑戰，八位晉級名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will 高郁皓、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪與八位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、蔡詩芸、白潤音必須運用五款經典醬菜入菜再創新意。其中特別受矚目的「醬汁之王」主廚 Jessica 與廚助林予晞再次合作，挑戰以墨西哥料理迎戰本輪題目，更首次嘗試製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」。

林予晞在試菜階段喝太多直接大拉肚子，沒想到正式錄影時又遇上冰塊離奇失蹤，急得她怒喊：「我要殺人了！」情急之下只好用製作單位的大冰磚，還徒手砍冰塊，凍得直呼：「我是在北極取冰嗎？」爆笑畫面成為激烈賽事中的亮點。

本輪賽事經主廚評審團嚴格評分後，最新晉級與淘汰名單公布，卻意外爆出冷門。有兩組在觀眾心中人氣極高、表現出色的主廚與明星廚助搭擋意外淘汰，現場瞬間氣氛低迷。遭淘汰的主廚更當場鞠躬道歉、情緒潰堤，讓在場參賽者也不禁紅了眼眶。評審何順凱見狀也溫暖開口鼓勵：「你們可能輸了比賽，但不要輸給自己。」在緊湊的競爭中留下難得的溫情時刻。

