《星廚之戰》錄影意外不斷！ 安心亞無助崩潰「不想拖累任何人」

▲ Will高郁皓(左起)、安心亞。安心亞和主廚 Will高郁皓搭檔氣氛緊繃

台北市 / 陳麒惟

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》戰況持續升溫！節目由金鐘影后鍾欣凌主持，經過多輪激烈廝殺，目前晉級了八位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與八位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、蔡詩芸、白潤音繼續展開激烈廝殺。在本週（30日）播出的最新一集中，明星廚助安心亞首度和主廚 Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

廣告 廣告

主廚Jessica(左起)、林予晞。林予晞自爆試菜試到狂拉

▲ 主廚Jessica(左起)、林予晞。林予晞自爆試菜試到狂拉





本週《星廚之戰》迎來「時間的味道」高難度挑戰，參賽者必須運用五款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，主廚Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」，而擔下本次調酒重任的林予晞更興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，讓她當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下林予晞只好改用製作單位的大冰磚，而她更急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」緊張又爆笑的畫面，為激烈的賽事增添了極佳的娛樂效果。

本輪競賽經過三位主廚評審嚴格評分後，眾所矚目的最新晉級與淘汰名單隨即公布。然而，本次淘汰結果卻是大爆冷門！兩位在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與明星廚助組合竟意外出局，讓現場所有參賽者都感到震驚與不捨。被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，這一幕感人的畫面惹得現場眾人泣不成聲、哭成一團。面對低迷的氣氛，擔任評審的何順凱也忍不住出聲溫暖安慰道：「覺得每個人都很勇敢，或許你們輸了這個比賽，但你不要輸給你自己！」這句話不僅給予了淘汰者最大的鼓勵，也為這場充滿淚水的賽事畫下了一個充滿溫情的句點。

評審何順凱出聲溫暖安慰參賽者

▲ 評審何順凱出聲溫暖安慰參賽者

究竟是哪一組主廚與廚助搭檔，將在這場充滿變數的「醬菜生死賽」中被殘酷淘汰？這場結合了創新料理、爆笑插曲與淚水潰堤的生死抉擇之戰，結果絕對令人意想不到，精彩節目絕對不能錯過！敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

原始連結







更多華視新聞報導

最強料理生存戰開打！林予晞開嗆安心亞「星廚之戰」「哭假的」

《星廚之戰》龍虎斑對決！三星主廚嚴格評論 安心亞走心淚崩

李玉璽遭黃偉晉、安心亞圍剿「耍心機」 反奪《星廚之戰》收視最高點

