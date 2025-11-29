《星廚之戰》錄影意外不斷！ 安心亞無助崩潰「不想拖累任何人」
▲ Will高郁皓(左起)、安心亞。安心亞和主廚 Will高郁皓搭檔氣氛緊繃
台北市 / 陳麒惟
台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》戰況持續升溫！節目由金鐘影后鍾欣凌主持，經過多輪激烈廝殺，目前晉級了八位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與八位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、蔡詩芸、白潤音繼續展開激烈廝殺。在本週（30日）播出的最新一集中，明星廚助安心亞首度和主廚 Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」
▲ 主廚Jessica(左起)、林予晞。林予晞自爆試菜試到狂拉
本週《星廚之戰》迎來「時間的味道」高難度挑戰，參賽者必須運用五款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，主廚Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」，而擔下本次調酒重任的林予晞更興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，讓她當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下林予晞只好改用製作單位的大冰磚，而她更急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」緊張又爆笑的畫面，為激烈的賽事增添了極佳的娛樂效果。
本輪競賽經過三位主廚評審嚴格評分後，眾所矚目的最新晉級與淘汰名單隨即公布。然而，本次淘汰結果卻是大爆冷門！兩位在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與明星廚助組合竟意外出局，讓現場所有參賽者都感到震驚與不捨。被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，這一幕感人的畫面惹得現場眾人泣不成聲、哭成一團。面對低迷的氣氛，擔任評審的何順凱也忍不住出聲溫暖安慰道：「覺得每個人都很勇敢，或許你們輸了這個比賽，但你不要輸給你自己！」這句話不僅給予了淘汰者最大的鼓勵，也為這場充滿淚水的賽事畫下了一個充滿溫情的句點。
▲ 評審何順凱出聲溫暖安慰參賽者
究竟是哪一組主廚與廚助搭檔，將在這場充滿變數的「醬菜生死賽」中被殘酷淘汰？這場結合了創新料理、爆笑插曲與淚水潰堤的生死抉擇之戰，結果絕對令人意想不到，精彩節目絕對不能錯過！敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。
更多華視新聞報導
最強料理生存戰開打！林予晞開嗆安心亞「星廚之戰」「哭假的」
《星廚之戰》龍虎斑對決！三星主廚嚴格評論 安心亞走心淚崩
李玉璽遭黃偉晉、安心亞圍剿「耍心機」 反奪《星廚之戰》收視最高點
其他人也在看
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 17 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 5 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 19 小時前
許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
12強棒球賽翻拍電影《絕勝》！主演穿中華隊球衣亮相 網無情砲轟：《全民大悶鍋》
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2023年世界12強棒球賽，中華隊隊長陳傑憲奮力一擊轟出全壘打，帶領台灣奪下世界冠軍，如今不只拍成紀錄片，還將翻拍電...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
網喊《絕勝》選角「不像」點名找蔡其昌演 本尊回應了
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導以「2024年世界棒球十二強賽」為藍本的電影《絕勝》昨（27）日公布選角。演員穿上台灣隊球衣的劇照曝光後引發熱議，許多網友直呼「不像」、「有點《全民大悶鍋》味道」、「不如找會長演」。對此，中職會長蔡其昌今（28）日表示，企業投資棒球電影本來就是好事，選角像不像並非重點，能引起話題與討論就是推廣棒球的助力。他也笑稱若找他演，票房恐怕會「比預期差很多」。民視 ・ 22 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
霍建華輕喜劇演「毒舌男」串流登冠 迪麗熱巴類喪屍片當「獵人」
陸劇熱潮席捲串流平台！霍建華在《他為什麼依然單身》中飾演毒舌設計師，成功登上日榜冠軍；迪麗熱巴新劇《梟起青壤》刷新熱度紀錄，化身冷豔獵人展現矯健身手；陳曉主演的晚清古裝劇則創下央視收視新高。三部各具特色的陸劇，吸引不同觀眾群，掀起一股追劇風潮！TVBS新聞網 ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
蓋了整整一年！台灣神人《Minecraft》重現「理想版台北車站」，細節曝光網全跪了
《Minecraft》（麥塊）作為全球最受歡迎的沙盒遊戲，給予了玩家無限的創造空間。多年來，我們看過無數神人打造出令人嘆為觀止的虛擬建築，而今年一位台灣玩家的作品再次刷新了大家的眼界。他耗時整整一年，憑藉著驚人的毅力與細節控，在遊戲中不只是「還原」，更是「重新設計」了大家熟悉的台北車站，甚至連周邊商圈都進行了大規模的都市更新。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
浩子、阿翔屢傳不合 節目上互賞巴掌Sandy看傻
【緯來新聞網】浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加緯來新聞網 ・ 1 天前