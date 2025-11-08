《星廚之戰》難度升級主廚苦喊：超傻眼 胡宇威「濺血」急向場邊求助

胡宇威分神發生了驚險「濺血」意外。華視提供

料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》本週（9日）播出的最新一集中，競賽現場發生「濺血」意外！擔任廚助的胡宇威在切菜過程中，不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」他隨即用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情，直到經工作人員提醒後，她才驚覺情況。

廚助胡宇威（左）在切菜過程不慎劃傷手指。華視提供

本週迎來「原住民食材」挑戰賽！不僅食材充滿挑戰，烹飪時間更被縮減至極限的 90 分鐘，讓現場氣氛瞬間凝結。面對嚴峻考驗，主廚們緊張得手足無措，施捷夫主廚率先崩潰大喊：「這太難了吧！」張楷奕主廚更是焦慮到不停抓頭，連向來沉穩的鄭淳豪主廚也坦言：「哇賽超傻眼！一堆是我都沒看過的！」足見本週賽況的難度已成功難倒一票專業主廚。

陳庭妮（右）對胡宇威濺血意外毫不知情。華視提供

本次廚助重新配對，上一輪黃金組合「主廚陳勇孝與安心亞」，在配對時兩人再次堅定選擇彼此，讓安心亞興奮尖叫大喊：「勇孝！」曖昧甜度爆表。這逗趣的一幕立刻引來主持人鍾欣凌「神吐槽」逼問：「你是不是被施壓？你心甘情願嗎？」陳勇孝主廚以一句「有一點！」靦腆回應，瞬間引發全場爆笑。

陳勇孝（左）主廚曾認為安心亞（右）是雷隊友。華視提供

鍾欣凌接著追問：「什麼叫做有一點！是有一點被施壓？還是有一點心甘情願？」賽後陳勇孝主廚私下回應，雖然一開始曾考慮更換隊友，甚至認為安心亞可能是個「雷隊友」，但實際搭配後，兩人意外地默契十足，他更笑稱安心亞還會現場提供「額外的搥背服務」，超高默契讓旁人稱羨不已。

主持人鍾欣凌「神吐槽」逼問安心亞。華視提供



