《星廚之戰》驚傳胡宇威分神「血光意外」！ 妻陳庭妮賽中暖心餵食

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，率領十位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音展開激烈競賽。本週（9日）播出的最新一集中，競賽現場發生了驚險的「濺血」意外！擔任廚助的胡宇威在切菜過程中，一時分神不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」他隨即不停地用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情。直到經工作人員提醒後，她才驚覺情況。陳庭妮立刻夾起一塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威，這一幕不難看出「威妮」夫妻檔私下的好感情。

主廚施捷夫(左起)、陳庭妮。陳庭妮竟對濺血意外毫不知情

告別上週首輪殘酷的淘汰賽，本週升級難度迎來「原住民食材」挑戰賽！不僅食材充滿挑戰，連烹飪時間更被大幅縮減至極限的 90 分鐘，讓現場氣氛瞬間凝結。面對嚴峻考驗，頓時讓主廚們緊張的手足無措，施捷夫主廚率先崩潰大喊：「這太難了吧！」張楷奕主廚更是焦慮到不停抓頭，連向來沉穩的鄭淳豪主廚也坦言：「哇賽超傻眼！一堆是我都沒看過的！」足見本週賽況的難度已成功難倒一票專業主廚。

本次考驗不僅在於廚藝展現，廚助重新配對的搭檔大洗牌環節，更是幾家歡樂幾家愁。其中，上一輪競賽即拔得頭籌的黃金組合「主廚陳勇孝與安心亞」，在配對時兩人再次堅定選擇彼此，讓安心亞興奮地邊跑邊跳，瞬間尖叫大喊：「勇孝！」曖昧甜度爆表。這逗趣的一幕立刻引來主持人鍾欣凌「神吐槽」逼問：「你是不是被施壓？你心甘情願嗎？」安心亞連忙澄清絕無此事，而陳勇孝主廚則以一句「有一點！」靦腆回應，瞬間引發全場爆笑。鍾欣凌接著追問：「什麼叫做有一點！是有一點被施壓？還是有一點心甘情願？」賽後陳勇孝主廚私下回應，雖然一開始曾考慮更換隊友，甚至認為安心亞可能是個「雷隊友」，但實際搭配後，兩人意外地默契十足，他更笑稱安心亞還會現場提供「額外的搥背服務」，超高默契讓旁人稱羨不已。

主廚陳勇孝(左起)、安心亞。勇孝主廚曾認安心亞是雷隊友

究竟新一輪的競賽中，主廚與廚助組合如何搭檔？哪一組合能從中脫穎而出呢？敬請鎖定最新一輪的精采對決！敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

