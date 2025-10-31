《星廚之戰》龍虎斑對決！三星主廚嚴格評論 安心亞走心淚崩
台北市 / 陳昱秀
▲ 何順凱(左起)與吳東璿仔細評分
台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》將於本週日（2日）晚間八點播出，由金鐘影后鍾欣凌主持，率領十位頂尖主廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音展開激烈競賽。本集隆重介紹節目評審全台首位摘下米其林三星榮耀的Taïrroir何順凱（Kai）主廚，以及全台最悠久港式酒樓「大三元」董事長吳東璿（Charles）共同坐鎮評審席，為選手們的料理嚴格把關。
▲ 林予晞被跑票崩潰大喊：「我不玩了！」
上一集明星廚助的「處女秀」笑料百出，本集比賽難度全面升級！「龍虎斑料理挑戰」限時120分鐘內完成佳餚，最先按鈴者可優先評審試吃，緊張氣氛瞬間拉滿。節目一開始就火花四射，首次「主廚與明星廚助」分組配對笑點不斷張懷秋與阿毛率先成功搭檔，阿毛選擇懷秋的理由讓林予晞驚呼：「太不理智了吧！」林予晞首輪選擇Jessica卻配對失敗，沒想到楷奕與鄭淳豪都同時選她，掀起修羅場。第二輪她改選鄭淳豪，結果鄭淳豪竟「跑票」改投胡宇威，讓她當場崩潰大喊：「為什麼要跑票！我不玩了！」最後總算與Jessica成功配對，她開心笑說：「我覺得跟感情一樣，會一直錯過對的人，但該是你的還是你的。」安心亞也陷入配對修羅場，驚呼：「他不回來了！」原來是Will第一輪選她後就再也沒回頭。鍾欣凌追問：「妳選他幾次？」安心亞苦笑回答：「兩次！」鍾欣凌立刻轉頭怒喊：「Will！」他道歉：「對不起。」現場笑聲不斷。當最後只剩她與陳庭妮尚未成功配對時，安心亞無奈感嘆：「配對到最後真的有點走心，連豬肝沒煮熟的人都能被選走，努力也不一定有用啊！」沒想到最終成功搭檔後，兩人開心尖叫：「我們有人要了！」安心亞更興奮衝上前抱住夥伴陳勇孝，大喊：「勇孝抱抱！」
▲ 白潤音(左起)、楷奕、何順凱。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」
「龍虎斑對決」正式開戰，各組面臨前所未有的壓力，不僅場地設備與練習環境不同，還發生多次突發狀況，讓選手們一度慌亂。但每組仍全力以赴，只為將最完美的料理呈現給評審。評分階段中，只有林予晞與Jessica組遭何順凱主廚點出「想呈現的元素未能明確展現」，甚至份量配置也遭質疑。進入淘汰關鍵時刻，僅剩四組候選其中一組榮登本集冠軍，另一組則將止步舞台。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」，吳東璿董事長則點評姚淳耀與陳佑昇組「龍虎斑味道太淡，六種醬料卻無驚喜」。鍾欣凌更語重心長地對安心亞說：「所有人在訪問時都覺得妳應該是今天要離開的人，希望妳能多幫忙。」讓她當場淚崩。本集結束後陳庭妮哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒：「無法接受。」究竟誰能驚豔評審，誰會成為《星廚之戰》首位被淘汰的選手？精采對決，敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。
▲ 安心亞(左起)、陳勇孝主廚。鍾欣凌的話讓安心亞當場淚崩
