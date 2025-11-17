《星廚之戰》180分鐘團體挑戰賽登場！胡宇威被情勒逼出精神分裂
台北市 / 陳麒惟
台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，經一連串激烈廝殺的比賽環節，目前晉級了九位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與九位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、白潤音繼續展開激烈比拚。本週（16日）播出的最新一集中，全新的「團體賽」賽制即將迎來殘酷的重新分組局面，人氣與實力兼具的胡宇威、陳庭妮明星夫妻檔，成了兩隊隊長眼中最想收編的「超級戰力」，瞬間引爆現場一陣騷動，戰況白熱化！胡宇威面對眾人的追捧，樂得開心說道：「哇嗚！我們兩個人氣真的很旺！」
▲ 胡宇威成隊長們眼中最想收編的「超級戰力」人選
經過兩輪殘酷的生存淘汰賽，本週《星廚之戰》賽制全面升級！選手們迎來長達180分鐘的極限「團體賽」。面對突如其來的改變，主廚陳佑昇當場激動直言：「這麼快就團體賽！這節目是想搞死人嗎？」更令人意想不到的是，當主持人公布本集競賽主題時，有別於以往提供固定食材，本次場上竟只出現一張完全沒有食材的空桌！全場選手一見瞬間皺眉，齊聲驚呼「蛤」。林予晞直言：「製作單位是不是偷懶？怎麼會是空的！」李玉璽也坦承一度懷疑：「是不是製作單位出包？」可見主題難度超乎想像。
本週最精彩的團體分組環節，讓開播至今長期坐穩「第一名」寶座的主廚陳勇孝與廚助安心亞，首度正面交鋒，分別擔任兩隊隊長展開激烈競爭！由於組員實力將直接決定團隊成敗，兩位隊長火力全開，上演超熱烈的「搶人」大戰。當中最受矚目的，莫過於炙手可熱的廚助夫妻檔胡宇威、陳庭妮，兩隊都想收入麾下，讓現場氣氛瞬間白熱化。為了搶下這對神仙眷侶，安心亞隊甚至使出「情勒」招數！派出與胡宇威連續合作兩集的主廚Will高郁晧隔空招手，大打「舊情誼」牌，讓胡宇威當場陷入選隊兩難。左右為難之下，胡宇威忍不住笑著自嘲：「現在有一個分裂症的狀態！」並坦言左右兩邊皆有人選擇他，雖然很開心，但實在難以做決定。
▲ 主廚陳佑昇（左起）、陳庭妮、姚淳耀。陳庭妮面臨「愛人VS友誼」的艱難抉擇
接著輪到妻子陳庭妮選擇隊伍，主持人鍾欣凌更是火上加油，當場笑說：「一邊是老公，一邊是友誼！」讓陳庭妮也笑開了花，開心表示從第一集最後一個被選，到現在成為人人搶著要的「搶手貨」，讓她倍感欣慰，直呼：「我終於成為有用的人了！」最後陳庭妮決定和老公胡宇威一樣，把這艱難的抉擇權交給命運來選定，為組隊狀況增添了一層懸念！
最新一集的團體競賽中，眾人為了搶到所需食材紛紛出手，誰也不讓誰，場面相當激烈。究竟多位主廚與廚助們如何協作完成料理？哪一個組合又能從中脫穎而出贏得最後的百萬獎金呢？精采對決的節目內容，敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。
