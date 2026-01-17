《星廚》對決最終賽「100萬得主」將出爐！胡宇威突喊後悔真相曝

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌主持料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，本週(18)日將迎來最終決賽定生死的關鍵時刻。本集將誕生第一名的頂尖名廚與明星廚助，兩人將各別抱走高達一百萬元的獎金。為了最終榮譽，名廚們使出渾身解數端出頂級料理，明星廚助也為了服務費展現最貼的服務。

目前場上僅剩四位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰爭奪冠軍。延續上一集的座位表障礙，本集一開始，姚淳耀在外場遭遇嚴峻考驗。

因牛排生熟度問題導致他陷入重重困難，為了將料理送回廚房讓廚師加熱，耗費了大量往返時間，現場甚至出現一位賓客的牛排遲遲沒有出的窘境，讓他一度不知所措地直呼：「我真的不知道該怎麼辦。」在最後總結時，返場廚師因點餐率極高讓其他參賽者非常緊張，林予晞則自信表示：「雖然要面對返場廚師低價競爭的威脅，但我覺得我們的料理有那個價值、服務有到位，客人還是吃得很開心。」而在公布服務費時，姚淳耀則難掩失落神情，難過地說：「算一算我覺得我給自己只有六十分，蠻沮喪的。」

在總冠軍賽開始前，鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快四個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟有大批參賽者舉手，讓鍾欣凌驚訝大喊：「為什麼這麼多！」姚淳耀則笑著說：「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高，連鍾欣凌都開玩笑的嗆他：「這種話你講得出來？」姚淳耀則開心的說：「我太太覺得我做菜變好吃了！」引發全場大笑。

胡宇威則語出驚人地大喊：「我最後悔！」隨後才解釋：「因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」讓 Ricky 鄭淳豪立刻積極招攬：「我們店裡有缺人喔！」林予晞也忍不住嗆他：「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」

最後一戰正式引爆，胡宇威這組竟發生「撞菜」狀況，讓他當場崩潰大喊，而姚淳耀則再次陷入「馬鈴薯地獄」，他苦笑地說：「怎麼每一集我都在做馬鈴薯泥，這根本我的馬鈴薯進化史。」

點餐環節更出現其中一組「爆單」盛況，驚人的點單數量讓明星廚助們紛紛張大嘴巴，林予晞驚呼：「太多了吧這誰啊！」姚淳耀與胡宇威也驚呼連連。

在最終結果公佈前，姚淳耀感性的說：「經過比賽做了各式各樣的泥，跟馬鈴薯很有緣，但也感覺到自己成長許多。」林予晞則分享：「我爸爸等了四十年，終於等到我做菜給他吃。」讓鍾欣凌讚嘆：「哇！很感人耶！」

