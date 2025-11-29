《星廚》表現亮眼竟意外出局 安心亞崩潰哭喊：不想拖累任何人！

安心亞（右）面對突如其來的混亂，壓力大到當場崩潰哭喊。（圖／華視提供）

《星廚之戰》明（30日）播出的最新一集中，明星廚助安心亞首度和主廚Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

本周迎來「時間的味道」高難度挑戰，參賽者必須運用五款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，主廚Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」，而擔下本次調酒重任的林予晞更興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」

廣告 廣告

林予晞（右）試菜不忌口，結果直接大拉肚子。（圖／華視提供）

未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，讓她當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下林予晞只好改用製作單位的大冰磚，而她更急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」緊張又爆笑的畫面，為激烈的賽事增添了極佳的娛樂效果。

經過嚴格評分後，本輪的淘汰結果卻是大爆冷門！兩組在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與廚助組合竟意外出局，震驚全場。被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，感人畫面讓現場所有人哭成一團。評審何順凱溫暖安慰：「或許你們輸了這個比賽，但你不要輸給你自己！」為這場充滿淚水的賽事畫下了一個溫情的句點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

全球「三大危險區」近期規模6地震頻仍 專家：恐出現9以上強震

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱