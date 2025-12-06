《星廚》錄影爆意外衝突！16歲男星突遭主廚怒嗆 尷尬畫面全外流
記者蔡維歆／台北報導
本週《星廚之戰》帶來「台式早餐升級料理」環節，主廚施捷夫首度與廚助白潤音搭檔，沒想到兩人在競賽現場卻爆發了激烈衝突。在分秒必爭的緊張狀態下，由於白潤音對料理配方操作不熟悉，意外弄混雞蛋的調配比例，讓施捷夫急得情緒失控，當場怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢！」現場氣氛瞬間降到冰點。
事後，白潤音雖遭主廚嚴厲指責，仍貼心替施捷夫緩頰：「主廚在開賽前有告知，比賽過程中比較急，講話會比較直接。」展現了高情商與對主廚的理解。在最後的上菜環節，白潤音帶來了令人意想不到的驚喜！他突然以一口流利的日文介紹菜品，開口就讓現場眾人大吃一驚。主持人鍾欣凌更是驚訝大喊：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音笑著害羞回應：「因為我媽媽是日本人！」這個意外的背景揭露，為這場充滿火藥味的競賽畫下了幽默又溫馨的句點。
在本次激烈的廚藝賽事中，廚助林予晞再度與熟悉的主廚Jessica搭檔。隨著默契逐漸升溫，主廚 Jessica也開始讓林予晞承擔更複雜的料理任務。林予晞笑稱製作過程「應接不暇」，甚至激動形容：「我感受到汗水從脖子滑落下來！」話音剛落，林予晞馬上就出現了本場的「重大失誤」，在製作吉拿棒時，原本只需1克的鹽，她竟一不小心加了足足15倍！更所幸主廚Jessica靠「超敏銳味覺雷達」即時發現並阻止，驚險化解危機。敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。
