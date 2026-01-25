【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係
牡羊3.21～4.20
這週的牡羊持續扮演著人氣王的角色，社群、朋友、同事之間的往來明顯熱絡，單身者這週很容易在朋友聚會中遇見讓你產生好感的人，雖然從聊天開始就有小小火花，但還需要多花一點時間確認。有對象者相處不必太過計較，順其自然的互動，彼此會更像朋友關係，若能一起參與活動、共同學習，感情會自然升溫。
金牛4.21～5.20
這週的焦點都圍繞在職場，牛座十宮星光閃耀，工作上曝光度高，然而愈忙碌愈要注意生活與工作的平衡，感情上若無暇互動，也需要多點言語關心，相約出遊千萬別遲到早退、忽略情人感受。單身者容易在工作場合、專業合作中被注意到，但你未必能Get到這些曖昧桃花，想要脫單就得放大情感的雷達，好好觀察週遭。
雙子5.21～6.20
雙子受惠於海王星位移帶來影響，這週運勢上出現淺層變化，特別是人際與感情。單身者桃花多半來自理念相近的人，可能是聊天聊到停不下來、對世界看法很合拍的對象，很容易因為一段深夜長談而開始在意某個人。有伴者需要更多火花與發現，可以一起規畫旅行、合夥創業等，感情若只停留在日常瑣碎，將容易感到疲乏。
巨蟹6.21～7.21
這週蟹座情感上不再侷限於小情小愛，對於感情中的相處關係，會思考得更多，你很難再接受表面的熱絡友好，反而會默默觀察對方是否值得信任。單身者可能對某人產生強烈在意，別太急著表態，慢慢靠近的同時，你也能更更多餘裕好好觀察。有對象者，容易談到金錢、信任、界線等議題。若能坦誠討論，關係會更穩。
獅子7.22～8.22
受到火星七宮的影響力加劇，這週獅座所有一對一關係的相處都將被放大，特別是情感中與情人的互動頻繁，兩人甜蜜感激升，但也要當心彼此因小事而放大情緒。與死黨密友之間互動可以適度保持距離，過於緊密的相處容易放大缺點。海王星位移之下，單身獅子雖然不急著脫單，但容易對某些人產生浪漫投射，尤其對氣質特別、背景特別的人，提醒自己慢慢看、仔細確認。
處女8.23～9.22
處女座這週生活節奏忙碌，金星與火星合相加持下，各種情感火花四射，單身者容易在工作場域、合作互動、固定生活圈中遇到讓你心動的對象，特別是讓你相處起來很自在的人，只要對方展現穩定與誠意，就很容易慢慢打動你。有對象者不妨在感情中加強愛情的儀式感，多一點老派約會，彼此的感情將能再度回溫。
天秤9.23～10.22
愛情宮位金星閃動，這週天秤戀愛能量被點亮，單身者走入荷爾蒙般的心動期，很容易因為玩笑、互動、氣氛而產生曖昧，請務必保持理性，避免一時暈船。有對象者，適合安排約會、增加互動樂趣，感情會明顯回溫。這週與朋友之間交流不少，但別一昧的為迎合別人而委曲自己，需要勇敢跳離某些不對等、不平衡的關係。
天蠍10.23～11.22
蠍座這週情感更內斂，單身者未必會有明顯桃花，但淡淡的情愫正安靜滋長中，不妨花點時間蘊釀等待。有對象者四宮家庭能量增強，渴望與情人能有家人般的相處與理解。海王星移步的這個週間，蠍座社交也要小心內耗，勇敢表達自己的喜惡，才不會為了迎合他人而疲累。休假建議待在家、整理空間、陪伴重要的人，能讓情緒自然回穩。
射手11.23～12.21
三宮中行星位衝，這週射手各方互動十分熱絡，人際間流竄的訊息八卦十分頻繁，混亂的風聲中得試著釐清邏輯，別被流言蜚語牽著走。單身者近期有著自然邂逅的緣分，與人相處只要別想太多，就很容易從聊天培養好感，曖昧多半從日常互動發生。有對象者這週適合多溝通、多分享生活瑣事，感情會因「被在意」而升溫。
魔羯12.22～1.19
魔羯這週思考變得更理性，就算面對突如其來的情感碰撞，也不見得戀愛腦，單身者雖然難免孤單，然而能從家人、朋友群中找到溫暖，別勉強自己去配合不對等的關係。交往中的魔羯開始用更成熟的眼光看待感情，比起風花雪月，會更在意彼此是否願意為關係付出實際行動。這週在海王星位移下易有不安，學習活在當下、保持開闊的胸懷，狀態就會變好。
水瓶1.20～2.18
本命宮位在太陽、水、金、火星的加持下，這週的你不論說話、做事都更有底氣，人群中的你存在感轉強，單身者桃花運提升，容易吸引他人目光，甚至有人主動靠近，但別因為被喜歡而忽略內心的感覺。交往中的瓶子別再過度壓抑自己，若對方願意理解、尊重，關係會變得更舒服，適時溝通，別擔心衝突。
雙魚2.19～3.20
雙魚內在宮位持續顯化，這周感情走勢低調，進展腳步遲滯。單身者就算對某人有好感，也傾向默默觀察，究竟是真心還是是孤單，需要釐清。交往中的魚情緒感受會變得更細膩，相處過於密集容易產生爭執；朋友相處上，你需要遠離讓你疲憊的人。在海王星正式位移的這週，所有魚兒都需要多一點獨處、沉思，試著重新認識自己。
