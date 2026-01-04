【星星教授安格斯 1/5-1/11 星座運勢】巨蟹本週相處重「界線」，摩羯話語權高存在感強
牡羊3.21～4.20
諸星能量量集中在羊座十宮（事業、責任、外在定位），內在狀態比表面更加複雜。單身者容易受到成熟、有能力、能給你方向感的人吸引，可靠踏實的安全感勝過浪漫。有對象的羊，容易在忙碌中冷落另一半，彼此微妙的小情緒可能累積成小摩擦。休假時建議選擇能真正放空的活動，讓身心靈都能擁有最好的平衡與修復。
金牛4.21～5.20
星群這週落在與信念、遠景、人生方向有關的第九宮，讓你開始以更長遠的角度看待關係，交往中的牛，這週兩人適合多聊一點對未來的想法，哪怕只是旅行或生活方式，都能讓關係更靠近。單身金牛不再被短暫曖昧吸引，反而容易對理念相近、生活步調穩定的人產生好感；在同儕社交上，主動遠離消耗型互動，才能遇見真正理解你的人。
雙子5.21～6.20
這週的雙子其實不太輕鬆，看似稀鬆平常的互動，都可能碰觸到比較深層的情感議題。摩羯能量集中在與心理連結有關的宮位，單身者可能對某個原本只是聊天對象的人產生異樣感覺，反而讓你有些不知所措，某些情愫已超越了好玩。有對象的雙子，這週容易因金錢、責任或安全感話題出現討論，逃避只會讓壓力更大。
巨蟹6.21～7.21
這週巨蟹的情緒幾乎都會與「他人」有所牽連，你會更清楚誰是真的支持你，誰只是需要情緒出口，與朋友之間能靈巧保有舒適的距離。單身蟹會更在意情感中的付出與回報，也可能顯得更加變動，緣份顯得有些怠速；。有對象者，這週的相處重點在「界線」，對方的一切你不需要全都包辦，有時說清楚反而能讓關係更健康。
獅子7.22～8.22
獅子平時雖顯得大而化之，不過最近諸星在三宮聚集之下，各種細節、摩擦，都可能被你情緒化的放大審視，單身者情感標準提高，容易在客套之下默默將緣分拒於門外；有對象者，這週容易因生活瑣事產生不耐，別把累積的疲勞轉成情緒。而情感關係為何，這週都建議獅子要減少無效社交，選擇真正能讓你放鬆的對象，才能緩和緊繃心情。
處女8.23～9.22
處女座這週也不像往日踏實沈穩，突如其來的緣分與邂逅就像是小小彩蛋，在新年度的開頭就為你帶來不一樣的衝撞感，受到群星落在情感宮位影響，你將重新定義情感中的浪漫。單身處女容易被外貌姣好的對象吸引，但也得注意別被顏值衝昏頭!這週覺得心煩意亂的時刻，可選擇清掃居住環境，藉著整理空間的同時也好好整理情緒。
天秤9.23～10.22
天秤這週受到冥王星直衝五宮的影響，就算平時再長袖善舞懂社交，最近也會開始對某些表面熱絡的朋友感到不耐，寧可把時間留真誠相處的知心朋友。單身天秤的桃花不少，多半來自熟人圈或生活場景，越不刻意，越容易遇到緣分。有伴者這週適合把關係拉回日常，看似瑣碎的互動，都會讓你對彼此更為認定！
天蠍10.23～11.22
這週天蠍的愛情雷達幾乎是拉滿拉好，不論是對於情感關係還是朋友相處，你會從對方的回覆、承諾兌現度等來判斷彼此的情感價值。單身者容易在工作對接、學習場合、短途出行或朋友聚會中遇到桃花，雖然沒有太多激情火花，但平實而單純的好感流動，反能讓你喜歡上這樣的相處氛圍。有伴者火星會讓你語氣偏硬，記得先說感受再講結論。
射手11.23～12.21
射手這週的情感主題在於價值，不論來自於自我價值、付出回報、金錢還是安全感，都會成為關係中的衡量關鍵，單身者持續擁有十分不錯的邂逅緣分，但你會默默避開某些油嘴滑舌的人，反而會把注意力放在專注、認真、帶有「摩羯感」的對象。有伴者這週很適合與對方建立某些生活規律，像是約會頻率、金錢分配、時間安排等，把模糊地帶變清楚，彼此更有默契。
魔羯12.22～1.19
太陽、金星、水星、火星在自我宮位匯聚，摩羯們總算能在人際關係中獲得顯化，整個人會更有存在感。單身者桃花不見得多，但容易與契合的對象擦出火花，啟動一段新情感的機會大增。而在與情人或朋友之間，你的話語權愈來愈有分量，但也容易不小心太過直接，任何溝通除了理性之外，也要多一點感性與同理，才不會傷到別人喔！
水瓶1.20～2.18
水瓶這週不論在情感還是朋友關係上，都呈現「有人約就GO、沒人約就宅」的被動狀態，看起來雖然有點廢，但其實你正在潛意識中內部更新。群星落在十二宮之下，閉關休眠、整理情緒變得格外重要，你會更關注自己，並自然降低社交與戀愛能量。由於你正在處於重塑形象與界線的過渡期，學習優雅拒絕，將能讓你少掉很多不必要的情緒內耗。
雙魚2.19～3.20
魚兒的情感主線這週將在人際圈裡開始發酵，單身者的桃花可能不再只是命中註定，請把自己放進各種歡樂有趣的圈子，不論是朋友聚會、同好活動、跨年後的飯局、甚至工作社群等，緣份將悄悄到來！有伴者這週既適合浪漫約會，也能嘗試務實平凡，一起經營社交生活圈、共同完成小目標，會讓你們感情更緊密！
延伸閱讀：
《美麗佳人》2025十二月星座運勢：牡羊是時候畫清界線，雙魚過度樂觀會誤入陷阱
【2026年運大預言上篇】牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女新年星座運勢看這邊！
【2026年運大預言下篇】天秤、天蠍、射手、魔羯、水瓶、雙魚新年整體星座運勢一次看！
2026最強副業王在這！最適合「斜槓」的星座TOP3
水瓶座其實不善表達情感？星座性格、職業、戀愛深度解析+常見迷思QA+2025下半年運勢一次看！
聊天王者星座TOP3！會丟球也會接球，話梗源源不絕把對方帶進對話流
【2026星座年運】天秤座年底財運會有不錯的回饋、射手座感情運佳，有新的好桃花、也有舊情復燃的可能，請好好把握！
2025談「薪」高手是你嗎？最懂薪資談判的星座排行TOP3
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 1/4–1/10上升星座運勢！摩羯能量爆發，2026開年「現實感」拉滿
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 56
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 51
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 101
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 145
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 42 分鐘前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 34
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 194
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 59
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 25
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 11
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6