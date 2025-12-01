【星星教授安格斯 12/1-12/7 星座運勢】金牛這週人際需要稍設底線，獅子容易懷念舊情

牡羊3.21～4.20

沉寂了好一段時間，這週的羊座愛情豁然開朗，單身羊對於緣分的心態比以往更開放，不忮不求的氣質反而為你招來桃花，容易在旅行、課程、活動場域遇見步調與你相近的人。有對象者兩人會因旅行討論、未來計畫突然變得熱絡，水星從逆到順後，你與伴侶之間那些卡了很久、怎麼講都講不清的誤會終於鬆動，感情有望大步跨躍。









金牛4.21～5.20

這週牛座情緒深度被金星點亮，你會比平常更敏感，也更能感受到關係中的細微變化。若是單身，合作、工作、聚會場合都有機會遇到讓你出現懸念的對象，交往中的金牛，本週的重點不是激情，而是某種互信的默契培養，可透過深度但溫柔的對話，把誤會、堆積的壓力一次化解。這週人際需要稍設底線，避免有些人對你過度情勒形成壓力。

雙子5.21～6.20

太陽與火星落在雙子七宮，意味着感情、關係、搭檔、曖昧都變得活絡。單身雙子有機會被直球示好的對象吸引，短暫的曖昧也將讓你心猿意馬拿不定主意，這段時間你魅力很外放，容易被人注意。有伴的雙子關係其實走走停停，所幸水星順行後能重拾溝通默契，一起重新安排生活步調、分配家務，反而增添新的親密感。





巨蟹6.21～7.21

這週蟹座感情的路伐雖然走得緩慢，但每一步都十分穩健務實，你的一舉一動更容易被理解。金星＋水星五宮之下，有伴者最近若感到被忽略，這週是說出需求的好時機。水星順行之後，你將更能順暢表達內心真正的聲音。人際方面，你的創意與趣味能量很強，朋友會覺得你特別可愛、特別有話題。有些聚會中的曖昧，也可能因此延伸。





獅子7.22～8.22

獅座這週運勢主落在「家庭」，你格外需要安全感，也特別懷念過去某段關係的溫度。單身的獅子可能會被熟悉的人重新吸引，舊識、同學、曾一起工作的人等，都是隱藏的曖昧對象。有伴的獅子在水星順行後，將更有利於修補之前的語氣傷害，使你更願意坦承脆弱。朋友會覺得你變得更能傾聽，也更穩住團體氣氛。





處女8.23～9.22

金星、水星的同宮對處女座來說根本就是「最強美妝」這週的你言行舉止中都挾帶了十分迷人的氣質，能在不經意間讓人感受到你的體貼與細緻。單身處女容易在聊天、社群、討論中遇到對你有共鳴的對象，有人會因你的一句回覆而開始默默觀察你。有伴者，本週的重點是「生活的同步」，可能需要協調交通、時間、工作安排等細節。





天秤9.23～10.22

秤座這週會明顯感受到誰是真心支持你的人、誰只是敷衍偽善，不妨憑藉著直覺結交有好感、有共鳴的朋友，沒必要勉強自己刻意社交。有伴者本週對於彼此金錢、付出、責任分配較敏感，水星轉順後，兩人不妨重新坐下來溝通己見。週末假日建議保持一顆充滿彈性的心情，有些意外邂逅就藏在那些你本來不打算去的行程中。





天蠍10.23～11.22

這週蠍座彷彿站上了運勢的C位，金星與水星都在你的本命宮，這讓你的磁場翻倍增強。單身天蠍雖然低調，但有機會讓別人注意到你並主動接近，尤其是眼神被你電到的人。水星順行後，你變得柔軟、也更願意接受別人的好意。有伴者本週開始願意說出那些隱藏在底層的感受，而對方也終於能聽見。若前陣子有不安或吃醋，本週都能得到修補。





射手11.23～12.21

射手這週人際表現度絲毫不遜色，單身者魅力爆棚，想愛、想玩、也想把真心交給值得的對象，容易在運動、旅行、聚會上遇到對你產生即時興趣的人；曖昧階段的人，感情進度有機會突然加速；至於有伴者，你們的互動比以往更自然、更熱情。不論對情人或是朋友，你也會來愈願意分享心裡那些藏很深、不敢講的內心話，對方也更能理解你的脆弱。





魔羯12.22～1.19

魔羯這週人際與感情都看似原地踏步，然而在水星轉順後，某些細微的情緒感知將愈來愈明顯，金星與水星在你的第十一宮，讓你比平常更渴望被理解，單身者可能會對朋友中的某個人產生微妙好感，那種不是激情，而是默契、信任與踏實。有伴者彼此終於願意慢下來、聽彼此的心，你會覺得終於被看懂，彼此的關係將在隱暐中低速前進。





水瓶1.20～2.18

水瓶這週10宮（事業宮）異常的熱鬧豐富，你在工作上的努力被看見，也自然吸引到對你有好感的人。單身水瓶可能會遇到比你成熟、理性或工作能力強的對象，也可能是某個長久合作的人突然對你產生不一樣的眼光。有伴者可以稍稍打破以往較「冷」靜的相處模式，適合共同出席活動、一起出門，你們會比以往更像一個團隊。





雙魚2.19～3.20

這週魚座被推到一個更高、更清楚的視角，你將開始意識到事件的實際面，不再被情緒牽著走。單身雙魚特別容易被具有明確方向、有想法的人吸引，或與某位I人產生微妙連結。有伴者若之前有些事沒說開，本週適合約一次散步式的約會，把情緒慢慢說出來。休假建議吹風看海、看展散步，越能接觸開闊的風景，你的內心越能重回最柔軟的狀態。





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

