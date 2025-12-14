【星星教授安格斯 12/15-12/21 星座運勢】獅子座感情磁場極強，摩羯想離開人群

牡羊3.21～4.20

大行星這週持續在九宮聚集，你會從聊天中獲得新的方向靈感，有人可能會向你提出旅行邀約，這會讓你的心迅速亮起來。有對象的羊座這週在火星移位下變得很忙，也可能因此忽略對方，建議抽空好好聊聊，讓情人安心。單身牡羊的桃花多來自生活圈以外的緣分，具有跨國背景、旅行相遇或線上社群都有可能出現讓你眼睛一亮的對象。









金牛4.21～5.20

牛座平時對於感情總是一派後知後覺，不過這週你的情感敏銳度翻轉，直覺會告訴你誰值得信任、誰讓你沒有安全感。單身金牛容易被「懂你」的對象吸引，特別是有點靜又有點酷，但總能和你深聊的對象，可能在不知不覺間走進你心裡。有伴者年底前會更關注彼此金錢、生活責任、未來規劃這類較實際的事，有了共識後會大幅加深彼此的信任感。

雙子5.21～6.20

本週的雙子受惠於太陽水星同宮之賜，會是合作、陪伴、相處能量最強的星座之一。單身雙子桃花滿滿，單憑一個相視而笑的眼神都可能延伸出一段曖昧，但你會比平常更謹慎，不會一時意亂情迷。有對象的雙子，本週是磨合期但也是進展期。兩人因為水星能量而更容易把之前沒講清楚的情緒說出口。保持耐性對話，會讓感情更踏實。





巨蟹6.21～7.21

這週蟹座生活顯得忙碌緊湊，讓你特別在意生活節奏與情緒品質，單身巨蟹的緣分可能就出現在同事、運動場或通勤路線之間；有對象的巨蟹，本週需要重新調整兩人生活作息，找到能各自忙碌、也能一起開心的默契比什麼都重要!火星週後進入七宮，你會更具體表達需求，但當心避免成為情緒化對話，影響兩人感情。





獅子7.22～8.22

這週的獅座感情磁場非常強，表現欲與浪漫度都直線上升，時尚穿搭、大膽色彩或亮眼的配飾，都將是你提升運勢的秘密武器。單身獅子極容易吸引到欣賞你、被你氣場震住的人，但你的情緒也比平常敏銳，若對方的反應不夠靈活，你會瞬間降溫。有對象的獅子，本週適合安排甜蜜行程，可相約浪漫景點、交換禮物等，這些小儀式能讓感情瞬間升溫。





處女8.23～9.22

太陽、金星、水星在第四宮形成合相，比起冒險、跳脫舒適圈，你更想找回初心，回到起點。單身處女座渴望遇見讓你安心的對象，透過家庭聚會、舊識、朋友介紹較能遇到適合的人。水星讓你說話更誠懇，也更勇於表達真心需求，有對象的處女座本週討論家庭、生活、責任的機會變多。火星進入五宮後，會為你帶來更多玩心與甜蜜感





天秤9.23～10.22

秤座這週的魅力不是外表，而是發自內心的溫暖包容。單身天秤容易因聊天而與某對象擦出火花，然而對方是否懂你的節奏、懂你的幽默，變得很重要。有對象的天秤，本週是提升默契的關鍵期，可能從很多看似日常的對話，重新找回彼此靠近的感覺。火星移位提醒你，這週避免在家庭議題上過於任性情緒化。





天蠍10.23～11.22

火星週間走入蠍座第三宮，讓天蠍的思緒從懵懂變得清楚直白，不僅更知道自己想要什麼，也很勇於開口表達，但不論面對情人或是朋友，語氣都要記得緩一點。單身蠍會欣賞穩定可靠的對象，也容易遇到較積極熱情的人主動想靠近你。朋友方面，有些人可能會突然向你吐苦水，但你要懂得拒絕，別淌入是非的渾水。





射手11.23～12.21

射手來到一年之中運勢的高峰，本命宮位貴星齊聚，任何能展現特質的方式，都會成為開啟桃花與提升人脈的起點！戶外、旅行、運動、喝酒聊天，都能讓你更迷人。單身射手本週喜歡能跟你一起玩、一起笑、一起探索世界的人，所以桃花也偏向外放型、自由型。有對象的射手，本週感情很甜，但也容易因為你太忙、太獨立而忽略對方的感受。





魔羯12.22～1.19

本週魔羯似乎會比以往更邊緣，你刻意不想走入人群，而想要把注意力放在自己身上，聽聽心裡真正想說話。單身摩羯曖昧進展緩慢，此時的你更需要安全感，而不是邂逅與桃花。有對象的摩羯，本週很多情緒需要溫柔處理，你可能比平常敏感脆弱，但若能在關鍵時刻彼此掏心溝通，感情也會走得更穩更有默契。





水瓶1.20～2.18

水瓶鮮明獨特的存在感，能讓你這週在人群中閃閃發亮。單身水瓶的桃花會從團體中發生，你會在人多熱鬧的某些場合遇見欣賞你個性與想法的人，兩人會慢慢從朋友昇華出異樣的情愫。有對象的水瓶不急著做太多浪漫之舉，兩人一起整理家務、參加家族聚會、慶生等，都能重新感受到兩人之間的神秘連結。





雙魚2.19～3.20

愈是進入年度倒數的日子，魚座愈顯得感性溫柔，海王星順行讓你重新找回內心的真實，這週屬於你的獨特魅力將能為你招來緣分，特別會吸引到與你年紀有些差距的對象，有人會因你的某段分享、某項成果而開始注意你。有對象的雙魚，彼此關係持續建倉，你會更願意帶對方認識你的家人、朋友或踏入對方的社交圈，兩人感情也會愈走愈穩。





