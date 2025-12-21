【星星教授安格斯 12/22 -12/28 星座運勢】牡羊戀愛觀轉務實，雙子須釐清對象心態再進展

牡羊3.21～4.20

羊座這週感情運明顯受到現實層面牽動，特別是單身者不再過於憧憬過於奇幻的緣份與邂逅，在水星的引動下，感情觀默默向實際理性靠攏，但也因此少了曖昧桃花。有對象者，交往氛圍同樣偏務實，彼此愈來愈在意未來安排、金錢分配或生活責任，甜度稍降但安全感上升，溝通時需要多點耐心，避免衝動說出負氣的話。









金牛4.21～5.20

太陽與火星的能量讓這週的牛座在感情上顯得慢熱但後勁綿長。單身金牛容易在學習、旅行、跨圈層互動中遇到聊得來的人，對方不一定第一眼驚艷，但越聊越有感。有對象者需要從家庭、朋友的牽絆中增添情感的厚度。人際與閨蜜相處偏穩，適合深聊而非八卦，真心的交流將能解開之前的小心結。

廣告 廣告

雙子5.21～6.20

這週最適合雙子的愛情關鍵字是「信任與界線」。水星默默提升你的溝通力與好奇，但同時也讓你更容易被捲進曖昧情緒中。單身者桃花不缺，但你需要看清對方誠意，建立明確界線。有對象的雙子在意彼此的信任，例如行程是否透明、承諾有沒有被落實，若過去有模糊地帶，這週特別容易被放大。





巨蟹6.21～7.21

巨蟹這週的運勢重點在於壓力與責任。單身者容易遇到想靠近、卻同時讓你感到壓力的人，對方的高度期待讓你不自覺退縮。請先顧好自己的心情，不必急著迎合。有對象者容易因生活瑣事、責任分配起摩擦，尤其是誰付出比較多的問題，但這其實是調整關係結構的好時機。人際與閨蜜之間，某些舊情緒浮現，適合好好談談。





獅子7.22～8.22

這週的獅座生活節奏偏快，各種瑣事的處理雖然細微，但若耐心不足，就可能出現失誤，特別是人際上是非爭議不少，別把所有事攬在自己身上。單身者容易在工作、健身、日常固定行程中被注意到，你的自信與天然呆。有對象者適合一起運動、整理生活，平凡的日常會比華麗約會更能增進兩人感情。





處女8.23～9.22

太陽進入摩羯座，點亮處女座的戀愛與享受宮位，對處女座而言，這週可說是戀愛與生活質感的黃金提升期。單身者容易在興趣、藝術、品味相關場合遇到讓你心動的對象，對方的細膩與審美會正中你心。有對象者適合安排有質感的小約會，哪怕只是一起吃頓宵夜、看展，都能讓感情升溫。此時與朋友間適合分享生活，避免討論過於敏感的話題！





天秤9.23～10.22

天秤這週在感情上著重情感中的安全感與歸屬。有對象者與情人之間有多地方需要磨合，與其相互隱忍，不如找個時機好好溝通，也讓對方更明確知道你的喜惡。單身者尋找的是一種默契和安心，對於素昧平生的對象無感，反倒會對熟人、老朋友或舊識產生新感覺，也可能突然懷念過去，但不一定適合回頭。





天蠍10.23～11.22

這週天蠍受到金星帶來的影響，魅力來自你獨特的洞察力與神秘感。單身者容易吸引對你感到好奇、想深入了解的人，但你自己未必急著靠近，反而更想觀察。有對象者與情人之間的溝通深度增加，適合談真心話但避免過於直接翻舊帳。人際上某些小心結難免會出現，這個時候反能讓你看清誰是真朋友，誰只是表面熱絡。





射手11.23～12.21

射手這週的感情路是否順遂，得看你是否能主動把想法說出口。水星順行本命宮位之下，你的表達力、存在感與行動意圖將重新打開，但這股能量如果不使用，它就只會停留在腦內，無法轉化成實際關係進展。有對象者適合與對方多聊天、多分享想法，但要避免說話太直傷人。人際圈交流熱絡，但別答應過多邀約讓自己忙不過來。





魔羯12.22～1.19

太陽正式進入摩羯座，加上金星的進駐，讓這週的感情能量明顯升溫，單身者在人群中雖然低調，卻充滿了魅力，容易吸引想頻率相近且認真交往的人。有對象者感情看似平淡，實際上卻是走向更穩定的關係，彼此適合談未來、談承諾，但要注意別太嚴肅，趁著年節的祝福氛圍營造小小浪漫，將能讓感情更上一層樓。





水瓶1.20～2.18

水瓶「潛意識與內在狀態」的宮位持續活躍，這週走入了十分關鍵的內在整理期。單身者對於社交活動顯得有些興趣缺缺，會開始把焦點放在自己身上，重視自己的感受，與其盲目找對象，沉澱下來釐清自己的想法更重要。有對象者需要情人多陪伴與傾聽，過於冷淡或例行的見面互動，會是兩人關係的隱性殺手。





雙魚2.19～3.20

太陽照亮魚座社交宮位，這週的你在人際與愛情關係上不再只是單方面付出或默默承接情緒，而是開始感受到「有人願意站在你這邊」。單身者容易透過朋友介紹或團體活動遇到不錯的對象，氣氛自然不尷尬。有對象者適合一起參與朋友聚會或共同活動，能讓感情更融入生活。人際方面有化解心結的機會，不妨趁著充滿祝福氣息的這週與人言歸於好。





延伸閱讀：

《美麗佳人》2025十二月星座運勢：牡羊是時候畫清界線，雙魚過度樂觀會誤入陷阱

水瓶座其實不善表達情感？星座性格、職業、戀愛深度解析+常見迷思QA+2025下半年運勢一次看！

聊天王者星座TOP3！會丟球也會接球，話梗源源不絕把對方帶進對話流

【2026星座年運】天秤座年底財運會有不錯的回饋、射手座感情運佳，有新的好桃花、也有舊情復燃的可能，請好好把握！

2025談「薪」高手是你嗎？最懂薪資談判的星座排行TOP3

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 12/21-12/27上升星座運勢！冬至轉運，牡羊事業責任重、這星座魅力大爆發

● 【星星教授安格斯 12/22 -12/28 星座運勢】牡羊戀愛觀轉務實，雙子須釐清對象心態再進展