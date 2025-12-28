【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

牡羊3.21～4.20

這週大環境走向一個踏實而穩定的魔羯氣場，面對年度新局，你會暫時收起衝動，收斂荷爾蒙，單身者易被理念相近、對未來有規畫的人吸引；有對象的牡羊，彼此能透過專業進修或生活安排等這些理性的話題，確認彼此是不是站在同一條路上。朋友方面，會有人拉你跳脫舒適圈，邀你嘗試新活動，這些場合很可能暗藏緣分。









金牛4.21～5.20

牛座近期感情表現顯得格外謹慎，儘管雙方磁場相合，你倒不急著確認關係。單身金牛的桃花可能來自與你不同背景的對象，雖然無法馬上契合，但互補之下反能帶來另一種關係情感；有伴的金牛，本週與對方的溝通只要避免固執己見，就能建立更深的信任。此時你會更願意花時間在少數幾個真正懂你的人身上，對朋友之間的表面熱絡應酬興趣缺缺。

雙子5.21～6.20

大環境走到紮實的魔羯星場，也意謂著表面的哈啦打屁不再為雙子加分，近期的單身雙子情感、桃花進度較為停滯，人氣略為下滑，就連交往中的也很可能在生活層面上面臨卡關，面對某些現實考量讓向來樂觀的你也不得不低頭，然而你的機智與反應力仍是強項，面對有點嚴肅有點苦的話題，不妨用幽默自嘲的角度解套。





巨蟹6.21～7.21

巨蟹這週對於關係中的感受特別敏感，特別是交往中的蟹蟹，兩人之間磨合時需要把情緒與責任分開，不要什麼都自己吞下。單身蟹則容易在日常互動中對某個人產生依賴感，對方的貼心舉動會讓你很快心軟，但記得觀察對方是否同樣願意付出。此時同儕之間的互動有些微妙，有些人可能無意中踩到你的底線，你得學著溫柔但清楚地表達感受。





獅子7.22～8.22

愛情宮位多星齊聚，獅座在歲末年初的桃花氣場顯得特別旺，單身獅無論在聚會或社交場合，都有人被你的自信吸引。有伴的獅子，本週適合安排玩樂型約會，重新找回輕鬆的相處感；若有爭執，多半來自誰比較在意被重視，說清楚就能化解。日、金合相之下，近期你的人氣特別高，但也要避免過度迎合大眾而消耗自己。





處女8.23～9.22

處女座這週的感情狀態，明顯受到摩羯群星落在情感表達宮影響。你開始意識到，自己其實並不缺桃花，但會認真思索自己是否值得投入，也容易變得格外挑剔。有對象的處女座，本週感情重點反而落在一些十分生活化的互動，看似務實的對話，其實正是在建立更深的安全感。得注意火星讓你說話較衝較直白，提醒自己語氣放柔，否則容易有小摩擦。





天秤9.23～10.22

這週星象能量落在天秤內在與家庭感受相關的位置，讓你對愛情的期待變得很實際，你不想再花力氣在情緒起伏太大的關係裡。單身天秤對於相處起來能讓你放鬆的對象特別留意，一反過往以外貌為主的標準。有對象的你，這週試著一起處理生活小事，對於彼此會有新發現!休假魅力不在打扮，而在你自然流露的穩定感，放下那些外貌焦慮，自然自信會更美。





天蠍10.23～11.22

這週天蠍溝通與互動的功力更上一層樓，對於感情不再只是一味風花雪月戀愛腦，會想要關注關係中的互動，觀察對方是否尊重你的界線、是否願意為你調整行程；太會甜言蜜語的人，反而容易被你淘汰。有伴者這週要更尊重彼此的時間安排，相約避免遲到或不守時，這些看似微小的細節，累積多了還是會大大衝擊情感的喔！





射手11.23～12.21

想要有感脫單的射手，這週感情重點不在多浪漫，而需要思考價值與實際！在星宮匯聚魔羯宮位之下，單身射手即使遇到心動對象，也會下意識評估對方是否成熟、是否能跟上自己的想法。若聊天持續停留在各種地獄哏的垃圾哈啦，則容易讓你失去耐性。有伴的射手容易情緒化，開心時很 HIGH，但爭執也可能不留情面。





魔羯12.22～1.19

歲末年初魔羯運勢不但不冰冷，反而好運人氣熱滾滾，強勢氣場能讓你在人際中開紅盤，總算不再成為邊緣人，能與各方新舊朋友拉近距離。單身者魅力來自穩定與可靠，容易吸引想要長期關係的人，但你自己未必馬上準備好。有對象的你，記得適時表達你的壓力，別再被對方不穩定的情緒牽著走。





水瓶1.20～2.18

水瓶這週對愛情的態度偏消極低調。你既不想被過度關注，也不太想向人解釋太多內心狀態，人群中的你顯得若即若離十分有距離感。單身水瓶桃花來得十分隱諱，某些默默關心與問候，若沒留心，就可能錯過！有伴者這週需要一些個人空間，並非不愛，而是需要整理思緒，建議事先說清楚，避免誤會。





雙魚2.19～3.20

一邊是友情，一邊是愛情，這週魚座在感情與友情之間來回擺盪，簡直比老牌港星還要左右為難，但如何平衡仍需要靠你自己。單身雙魚易在團體、朋友聚會或工作相關場合遇到心動對象，對方欣賞你的溫柔與包容，但你要留意別過快投入。已有對象的你，這週適合把另一半帶進你的生活圈，讓對方理解你的人際世界，反而能增加信任感。

