【星星教授安格斯 12/8-12/14 星座運勢】天秤「不假裝」反而贏得好感，摩羯需要更多獨處時刻

牡羊3.21～4.20

愈深入冬日，羊座感情意識中愈發重視「心靈交流」的契合感，嚮往充滿共鳴的互動，近期適合與心上人或情人把對話從日常轉向關於人生、價值觀的深層話題，對方會因你的坦率而心動。11宮的能量為社交運勢帶來一波重整能量，你對朋友間互動的真心程度突然很敏感，可能會與某人攤牌，可能與人化解心結，也可能一拍兩散。









金牛4.21～5.20

這週牛座八宮受到金星、火星的牽引，對於感情付出得深、想得也深。單身者容易被個人特質強烈卻不外露的神秘氣質吸引；但對於處在曖昧期的牛座，本週最忌自我腦補，建議多觀察對方的行動，而不是抓著細節鑽牛角尖。好消息是水星在週末轉移，與情人、朋友溝通變得更順，更容易Get到重點，有機會把藏在心底的事好好說開。

雙子5.21～6.20

七宮持續得到行星引動，感性情緒爆擊。這週雙子人際互動關係方面的議題全然被點亮，感情單身者只要願意出現在人群裡，就容易遇見與你互動熱絡、言談投緣的對象，具有非常強的桃花能量。與情人之間的矛盾宜解不宜結，有些話若之前沒講清楚，反而不適合在此時太過直白的揭露，以免心結將愈來愈深。





巨蟹6.21～7.21

這週蟹座愛得細膩，也觀察得細膩。隨著太陽、金、火陸續進入六宮，蟹蟹會愈來愈受不了過於尷尬、客套的互動模式，單身者易被態度認真誠懇沒心機的人吸引，即使對方講不出甜言蜜語，也能讓你心兒砰跳；有伴者進入彼此照顧的輪替期。也許你最近比較累，對方會主動接下照顧你的責任；或反過來，你也開始想分擔對方的壓力。





獅子7.22～8.22

獅子這週的情緒軸心從外顯轉向內化安定，前半週水星四宮的你略顯浮躁，週後水星位移，你的自信與玩心慢慢復活，這時越放鬆越容易吸引好緣分。有對象的獅子，各式生活上的務實議題若談得好，彼此關係會更靠近；若談得不好，則容易陷入誰比較付出的較勁。火星在第五宮，你會有些任性與想被寵的情緒，得注意與朋友之間的小衝突。





處女8.23～9.22

這週處女座的魅力能量來自一顆真心，金星加持下，向來犀利的說話方式被修正，你的用詞更溫柔，也更能理性願意替別人梳理混亂情緒。單身處女座會因貼心而被欣賞。有伴者這週則需要好好修復默契，之前卡住的對話、敏感的語氣問題，適合在這週與情人重新面對面談開。你會發現對方比你想像中更願意理解你。





天秤9.23～10.22

秤座這週能因「舒服、自然而不假裝」的態度贏得好感，同樣會吸引到穩定、溫柔、有氣質的對象。有伴者可能會因金錢、分工、價值觀而有小摩擦，但火星三宮讓你的溝通力極強，只要願意坐下來好好談，很快就能找到彼此的步調。本週秤座朋友運頗順，你會得到旁人默默支持，在你需要的時刻會重新感受到被理解與被需要。





天蠍10.23～11.22

這週蠍座持續走在存在感的高峰，人群中就是容易被注意、被看見，單身天蠍身邊緣分雖多，但真正能讓你心動、理解你的人並不多。有伴者與對方再討論爭執也是徒然，這週你們要做的是把心重新調整到同頻後再溝通。朋友群中那些假意炫耀、表面友善的人，你看得比平常更清楚。適合清理朋友圈，把心收回該收的地方。





射手11.23～12.21

射手首宮中同樣被疊加了諸多重要行星，人氣旺到不行，但也會讓你略疲乏。記得為自己保留一點空間。 魅力值滿到外人都能感覺到！單身射手桃花旺到誇張。本週的魅力不是性感，而是射手獨有的「自然自信」之發揮的真誠光采。水星週後進入射手，也可能讓你說話太過梗直，得避免在細節上惹惱對方。





魔羯12.22～1.19

魔羯這週看起來不慍不火，表面十分平靜，但心內的各種打量深入地脊，太陽、金星、火星在第12宮，讓你更需要獨處、整理底層感情，單身摩羯桃花並不熱鬧，安靜但實在的對象能攫獲你的心；有伴者則進入兩人觀察期階段。朋友能成為你們的潤滑劑。週後水星移位，你反而願意更真誠地表達內心，也能更柔軟地理解對方的情緒。





水瓶1.20～2.18

水瓶交際運勢不弱，但在金星影響下你較無心追逐注目，只想靠近少數契合的朋友。單身水瓶容易因活動、朋友聚餐、專案合作而遇到很合拍的人，你的聊天魅力暴增，很容易一來一往中建立默契。有對象的水瓶，你會願意把自己的計畫、想做的事、多一點分享給另一半，而對方也會因為你願意敞開而更信任你。





雙魚2.19～3.20

入冬即將迎來一波情緒起伏，魚座這週內心有點敏感，容易吸收他人情緒而起伏不定。海王星命宮順行，加上十宮星光閃耀，單身雙魚會因工作吸引到有質感的對象。你在正式場合中的魅力很強，就算沒有一見鍾情，也會「日久生情」。有伴者的連結偏向彼此共識，也許會一起規劃某個重要決定，兩人的方向將越來越清晰。





