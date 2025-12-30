社會中心／陳崇翰 基隆報導

順手牽羊的行為真是不可取！基隆一間小吃店中午生意正忙，紅色格子杉男子竟然趁店員不注意，把店家的星星調味棒藏在包包裡偷走，下手前疑似被老闆發現先去外頭拜拜。雖然一個調味棒沒多少錢，但店家已經報警，要客人為行為付出代價。

店家vs.客人：「參考一下，有位子都可以坐。」中午12點多，店家正在忙碌，紅色格子襯衫拖鞋男子緩緩走進來，與同行友人坐下準備用餐。吃完飯，他的目光看起來有點詭異，原來是看上了桌上的星星調味棒，，趁店家沒有注意，還藏在一張單子下方，。拿在手上宛若仙女施法一般，源自國外這款撒鹽調味棒最近正夯，被餃子店放在桌上，讓客人方便調味使用，怎麼也沒想到客人順手牽羊帶走。事件發生在29號中午用餐時間，基隆仁愛市場二樓這間餃子店，業者還目睹這位客人走出店家，對著市場土地公拜拜，痛批偷東西前還先拜拜嗎？

星星調味棒遭竊！客順手牽羊店家堅告：給他教訓

遭竊的同款星星調味棒。（圖／民視新聞）遭竊店家：「（怎麼知道他有去拜拜？），因為我（當時）剛剛去廁所回來，隨餐附上去，為自己的行為付出代價啊，（網路上也不會說很貴？），遭殃店家，10幾塊而已，遭殃店家，（有什麼特殊為什麼要偷這東西），遭殃店家，不知道。」

星星調味棒遭竊！客順手牽羊店家堅告：給他教訓

店家提供星星調味棒給客人用，也沒想過會有人偷走。（圖／民視新聞）其他顧客：「還滿缺德的，我覺得沒必要這樣吧，要拿走就問問看老闆，可不可以拿走再決定吧，應該也是比較不好吧，其他顧客，畢竟是店家的東西。」接待客人小巧思，怎能被這樣糟蹋？儘管調味棒僅花10幾元在網上購買，並非大錢，但店家仍報警提告，要讓順手牽羊的奧客付出代價。

