星星電力推ETF5050方案 升級長期收益資產

【記者柯安聰台北報導】泓德能源（6873）於2025台灣國際智慧能源週宣布，旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，協助企業以零出資、低風險的方式導入儲能並參與電力交易，收益最高可與星星電力均分，打造用電轉投資的能源價值路徑。此方案結合星星電力Star Trade電力交易決策平台智慧調度與收益優化能力，為企業打造一站式用電升級方案，達到電費節約、備援電力、額外收益等多重目標。



在電價持續上漲、尖峰用電挑戰日益嚴峻之下，表後儲能已成為企業穩定營運與降低成本的致勝關鍵。「ETF5050表後儲能共享方案」由星星電力全額出資建置儲能設備，並由專業團隊代操電力資產。企業無須投入資本與人力，僅需支付可全額退還的保證金，即可取得量身打造的表後儲能解決方案。方案採用收益共享機制，企業可依儲能資產實際績效與星星電力進行分潤，比例最高可達50：50。







(圖)泓德能源旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，助企業導入表後儲能。左起星星電力總經理關婷怡、星星電力董事長周仕昌。



該方案以「Energy Trading Fund」為名，協助企業從傳統的用電成本思維，轉向參與電力市場、創造資產收益的新模式。導入後不僅可即時降低尖峰用電支出、提供備援電力，更可透過AI調度與電力交易機制創造報酬，實現穩健回報、分散風險與能源韌性的多重目標，如同ETF般，將能源轉化為可長期回報的資產配置。



泓德能源於能源週現場展示星星電力在Power Bank營運模式下所打造的一站式解決方案，現場演示Star Trade平台的智慧調度與交易功能，助企業實現「能源資產化」與「能源自主化」。截至2025年10月，星星電力已累計產出超過18萬張綠電憑證，合作契約容量突破500 MW，總合約電量近200億度。根據預估，截至2027年綠電合約容量將上看1.5 GW，電力交易代操容量預計達969 MW。



未來泓德能源將持續以台灣為核心據點，推動Power Bank向日本、澳洲等海外市場輸出，擴大集團於儲能整合與電力交易領域的全球布局。（自立電子報2025/10/30）