星星電力攜手和潤電能、匯僑 啟動購電合作

【記者柯安聰台北報導】泓德（6873）持股100%子公司、國際電力服務管理商-星星電力，在台灣持續推進外部綠電購電合作策略，近日再與和潤電能及匯僑股份有限公司完成簽約，攜手推動三型光電案場轉供企業用電。兩案合計採購容量達20MW，預計將分別於2025年第4季與2026年上線，成為星星電力擴大綠電轉供量能的重要里程碑。隨著外部合作規模持續成長，預估至今年底，星星電力外購綠電總量將突破650MW。



本次合作中，與和潤電能股份有限公司合作容量為8MW，預計將自2025年第4季起轉供至台灣電子與金融產業等大型用電企業；以油化槽專業儲運起家的匯僑股份有限公司則提供12MW容量，預計2026年起由星星電力全數轉供，展現跨產業綠電合作的實務成果。星星電力預計至2027年外購合約總容量將達950MW，配合集團自持資源，將涵蓋多元太陽能與風力發電資源，持續打造兼具彈性與韌性的再生能源整合服務平台。







（圖）星星電力至今年底外購綠電量上看650MW，未來3年更掌握將近500MW備用容量資源。左起星星電力董事長周仕昌、總經理關婷怡。



此外，星星電力整合泓德集團未來3年的全台最大規模儲能開發資源，總量超過700MW，掌握將近500MW備用容量資源，強化備供量能。呼應制度推動方向，星星電力將以儲能優勢提供備用容量服務，協助發電及售電業者履行義務，同時為綠電轉供服務加值。透過跨產業策略性合作，星星電力持續發揮在轉供服務、需求預測與客戶媒合上的整合優勢，加速綠電資產活化與電力市場有效流通。



星星電力總經理關婷怡表示，星星電力長期致力於推動綠電轉供市場的開放與深化，透過穩定的採購結構與靈活的交易機制，協助案場把綠電順利送到需要的企業手中，讓每一度電都能產生更大的價值。未來我們也期待與更多發電端攜手合作，並持續擴大容量開發，提供更具彈性的轉供與備供服務，讓綠電成為連結產業減碳與能源韌性的基礎。（自立電子報2025/11/19）