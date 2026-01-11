〈星期人物〉七甲里長蔡淵湶熱心公益

六甲區七甲里長蔡淵湶積極投入服務，贏得里民信任。

(記者盧萍珊攝)

迎接新的一年到來，六甲區七甲里長蔡淵湶自掏腰包在里內營造三處路口「好望角」，以可愛的「蜜蜂姊姊」公仔加上糜鹿群，並加裝照明燈光，一到晚上五彩繽紛的燈光閃爍，很有過節氣氛。

積極投入地方事務的蔡淵湶，身兼多項職務，包括南六公益慈善基金會執行總幹事、七甲龍湖代天府總幹事、七甲里長等，每天清早六時三十分起床後，千頭萬緒的工作等著啟動，除里民請託案件，南六基金會的明蓮愛心廚房開始一天的獨老、弱勢民眾送餐。

蔡淵湶說，十七年前南六公司董事長黃清山正巧來家裡，兩人理念相同、相談甚歡，於是投入南六基金會服務，從新生兒到老人、弱勢都是關懷對象，其中愛心廚房關懷弱勢遍及六甲、官田及柳營區，目前約有三百人，每天送午、晚二餐，就要烹煮出六百個便當，比專業的便當店數量還多。

儘管目前是第二任里長任期，但丹娜絲風災肆虐，主動協助里民拍下房屋受災照片，還有里民將身後事交代給他，更有把存摺、印章交由蔡保管，顯見深獲里民信任，也因如此獲一一二年績優里長的肯定。

