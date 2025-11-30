〈星期人物〉上曜董座張祐銘拚市值千億
記者林雪娟∕台南報導
上曜集團、世紀民生董事長張祐銘正式接任台大ＥＭＢＡ南台灣校友會第六屆會長。張祐銘強調，集團將以提高價值與服務為核心，預計三年內挑戰千億市值，打造兼具成長性與競爭力的跨產業企業大集團。
台大ＥＭＢＡ南台灣校友會會員各個大有來頭，第五屆會長為亞果遊艇集團董事鄭寶蓮、創會會長為國揚集團創辦人侯西峰。張祐銘接下會長，可見其在校友眼中的地位。
張祐銘出身台南、崛起高雄，早年從保險業起家，再切入網路、建築、化工、生技、ＡＩ大數據及金融等產業，也是台大—復旦商學碩士，五十二歲即坐擁七家上市公司，包括上曜建設、永捷、信立化學、世紀民生、斐成、詠昇、星雲，企業版圖涵蓋營建、化工、精密製造、生技、保險科技等領域，形成具協同效益的多元布局。
談到對台大ＥＭＢＡ南台灣校友會的會務發展方向，張祐銘表示，將擴大台大在南部影響力與深化校友交流與資源連結，將舉辦至少十二場不同主題參訪，包括台船、舊振南、台中洲際酒店的產業參訪與公益行動，透過寓教於樂、資源共享，擴大校友會在南台灣影響力。
張祐銘的集團市值規模已逾五四八億元，他擘畫未來會以健康養生長壽經濟為發展主軸，並同步推進數位保險平台，持續尋求併購與策略合作，以串接上下游產業鏈。張祐銘坐擁七家上市公司，還自許要在三年內衝上市值千億，如此企業掌門人的創業傳奇，不僅讓人刮目相看，更是驚豔。
