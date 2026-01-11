〈星期人物〉亨達董座黃清樹助崑大生圓夢

白手起家創業有成的亨達模具董事長黃清樹（左二），挹注資源助力學生實現夢想。

長期關注技職教育與青年發展的亨達模具董事長黃清樹，以實際行動回饋鄉里，支持崑山科大從體育、餐飲專業到國際競賽與藝文展演，持續挹注資源助力學生實現夢想、專心學習，更引薦頂尖業界師資為校方厚植教學能量，也為學子打造更寬廣的學習與逐夢舞台。

出身台南左鎮的黃清樹白手起家創業有成，國中畢業即外出當學徒學技術，憑藉毅力與專業打拚出一番事業。熱愛運動的他，學生時期曾是短跑與跳高健將，國中跳高紀錄達一七二公分；創業有成後長年低調回饋家鄉與母校。

崑大一０九年成立甲組成棒代表隊，黃清樹即大方贊助棒球球具組，後續還引薦「發哥」、「筆記王」陳該發教練入校擔任打擊教練。陳該發曾是台灣棒球界的傳奇人物，更是本土第一位達成完全打擊的球員，在其指導下球隊戰力顯著提升，多位優秀球員如李欣穎、陳飛霖、巫柏葳等人，更陸續獲得網羅加入台鋼雄鷹，成功邁向職棒殿堂。

還有餐飲系學生賴力弘、陳修醫兩人分別奪得二０二三、二０二四ＷＣＥ世界盃杯測師、拉花大賽台灣選拔賽冠軍，前往美國參加世界賽相關費用亦皆由黃清樹全額贊助。

崑大校長李天祥表示，黃清樹不僅是企業成功典範，更是技職教育最堅定的支持者，其慈善家的風範令人敬佩。 （記者汪惠松）