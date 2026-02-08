〈星期人物〉傅志翔逐夢 音響租賃家業轉型

家中經營音響租賃事業的南台流音系三年級傅志翔，不願只做守成繼承者，鎖定「燈光音響」技術，積極勤學追逐夢想，努力用專業讓家業升級。（記者汪惠松翻攝）

家中經營音響租賃事業的傅志翔，不願只做守成的繼承者。為突破傳統租賃的侷限，選擇在大二轉學至南台科大流行音樂產業系，鎖定系上核心特色之一的「燈光音響」技術，積極勤學追逐夢想，決心將家族事業推向專業展演的新高度。

從小在器材堆中長大的傅志翔，在邱懿瑩老師與系學會的帶領下，迅速融入團隊，累積活動策劃與統籌軟實力。

在硬體技術上，葉家彰老師則是傅志翔的關鍵導師。葉家彰帶領學生投入真實的樂團現場與大型活動，傳授專業的「技術統籌」思維。從單純的架設設備，到掌控複雜的樂團編制與現場成音，南台的實戰訓練補足了他最渴望的專業拼圖。

在高手雲集的南台流音系，同儕間的良性競爭是成長的最快途徑。傅志翔坦言，面對曾在高流實習，對音響細節極度苛求的同學，備感壓力。但他沒有退縮，反而選擇「站在強者身邊」，細心觀察並「偷學」對方的職人精神，將同儕對細節的堅持轉化為自己的武器。

在音樂這條路上，傅志翔選擇一條或許不那麼耀眼，卻絕對踏實的道路，用技術說話，讓夢想落地生根。傅志翔的目標清晰而堅定，計畫將在學校學到的新穎技術與業界標準帶回家，轉型為能承接專業樂團演出的技術團隊。

