〈星期人物〉兒少代表縣市交流人權參訪

台南、高雄、基隆、雙北兒少代表縣市交流大合照。（臺南市兒童及少年代表協會提供）

「我們的聲音，也能改變世界！」臺南市13位兒少代表熱情出發，於10月26日至27日展開兩天一夜的縣市交流與人權參訪之旅。首日（26日）前往臺北，與基隆、新北、臺北及高雄等地兒少代表面對面交流，從分享地方倡議成果到討論兒權會提案歷程，現場討論熱烈、火花不斷；次日（27日）則走訪監察院國家人權委員會，深入了解我國人權推動與政策監督機制，體驗民主與權利如何在生活中實踐。

社會局長期推動兒少公共參與培力計畫，透過課程與活動助兒少代表理解政策運作與社會議題，培養表達與倡議能力。局方不僅是後盾，更是陪伴的夥伴，致力讓兒少能勇於發聲、善於表達，並在與政府單位溝通時培養自信與思辨能力。此次跨縣市交流更是年度重要亮點，讓兒少代表在交流中拓展視野、學習各地制度及經驗，展現積極參與公共事務的熱情，也象徵本市兒少政策「由下而上、共同參與」的精神正持續深化。

廣告 廣告

黃偉哲市長指出，兒少代表制度是實踐《兒童權利公約》（CRC）精神的重要平台，透過跨縣市的互訪與共學，不僅能促進彼此成長，也能激發更多關心公共議題的動能，讓孩子們的聲音成為推動城市進步的力量。他強調，市府將持續打造友善、開放的公共參與環境，讓兒少不只是被傾聽，更能被看見、被重視，勇於表達、實踐夢想。

社會局郭乃文局長表示，兒少代表不只是學習者，更是改變的行動者。藉由交流與人權參訪，兒少們得以親身觀察中央人權機關的運作模式，理解政策背後的價值理念，並學會以理性與同理心對話，讓意見能真正轉化為具體行動。局長強調，社會局將持續串連教育、民間及公部門資源，持續培力兒少代表，讓他們在城市治理的舞台上發揮影響力，成為最有力量的「兒權夥伴」。

本次活動以「跨縣市交流、共學成長」為主軸，透過實地互動與議題討論，讓兒少代表更深入了解各縣市的培力方式與制度運作，過程中笑聲與討論聲此起彼落，展現青春熱情與學習動能。兒少代表們紛紛表示，此行收穫豐富，不僅開拓了視野，也更加體會到公共參與是改變的起點。 （廣告）