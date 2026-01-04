〈星期人物〉 六甲青農黃冠銘科技種菇 提升產值

第三代種菇達人黃冠銘，以科技加上多元行銷，提高草菇產值。（記者盧萍珊攝）

從事科技業的黃冠銘，因種菇的雙親年邁，十三年前回到六甲接掌家業，憑藉所學將菇寮改以科技管理，加上精美包裝及多元行銷，成功打開知名度，黃冠銘表示，早期六甲是全台外銷草菇第一名的地區，但隨著產業沒落，目前僅剩三、四人種菇，希望能再現昔日榮景。

七十一年次的黃冠銘，父親、阿公都是菇農，以種草菇及洋菇為主，原本無意接掌家中事業，但因父母親年邁，十三年前返鄉接下種菇產業，儘管所學與務農不相關，但從小就跟在父親身旁學習，種菇的活一點都難不倒他。

廣告 廣告

身為青農的黃冠銘平時除打理菇寮的工作，重視食農教育的他，也是多所國中、小學校的食農老師，更將自家汯銘休閒生技農場的休耕田舉辦焢窯，不僅重溫早年農閒兒時回憶，更希望傳達友善耕作、食農教育。

為提升草菇經濟價值，黃冠銘錯開採收時間，讓全年都有草菇可採，新鮮菇類供應市場、餐廳使用，另也做加工草菇麵、草菇脆片餅乾，為顧及品質，黃冠銘將品質最佳草菇乾燥成好吃的餅乾，深獲消費者好評。

積極投入農業的黃冠銘，也獲得許多獎項肯定，包括一一三年度台南市農業推廣教育農業達人菁英選拔大賽亞軍、二０二二全民社造計畫種子獎、一一四年優良青年農民（六甲區）等。

身兼六甲商圈總幹事的黃冠銘說，早期六甲區各家戶都種菇，菇寮隨處可見，曾是全台最大的產區，如今僅剩三、四位菇農，令人不勝唏噓，未來期能透過提高菇類產值，讓更多菇農加入，恢復昔日盛況。

（記者盧萍珊）