〈星期人物〉吳品瑜新書 認識傳奇士紳黃欣

作家吳品瑜出版新作《歷史舞台上的無名者──黃欣》，這部作品聚焦於日治台南傳奇士紳黃欣，吳品瑜運用「榮格心理學」，結合台文書寫與漢詩史料，重建百年前的府城地景與社會脈動。

吳品瑜表示，這本書與台南歷史脈絡極深，包含黃欣經營「大舞台」戲院、創辦「共勵義塾」等在地事蹟。

然誰是黃欣？在被殖民的年代，他行走於政商與文化之間，活躍於政治、經濟、文化、教育、戲劇等領域，時至今日，歷史在暗處悄然翻篇，既是詩人、教育者，也是實業家，以一己之力遊走於殖民統治的縫隙，既不盲從，也不退避，在文化與政治的交錯中摸索台灣人的出路。

黃欣的宅邸「固園」曾是文人雅集之所，他所創設的「大舞台」，燈火曾照亮府城的夢；吳品瑜說，如今這些名詞幾乎消失於歷史的陰影中。黃欣處在台灣在權力夾縫中，仍不放棄尋求自我主體的時代，他以行動，開啟各種探索的方向，其生命史，是台南，也是台灣的故事。

台南人吳品瑜，血脈交西拉雅、荷蘭與漢人印記，透過文學追尋台灣的故事，以詩為線索，追尋黃欣的生命軌跡，拼湊因時代而散失的歷史記憶，曾以台語書寫獲台灣文學獎散文首獎、吳濁流文學獎新詩首獎，也得過梁實秋文學獎、台南文學獎華語及台語小說首獎、打狗鳳邑文學獎等。

吳品瑜說，她透過黃欣的詩作、劇場實踐與多重身分，拆解一位近代台灣知識分子如何在殖民、政權更迭與社會斷裂之間建構自我。她以五道敘事鏡頭，包括身分、性別、藝文、政治與晚年自主主題，串起百年台灣的文化現場，呈現一個人在體制夾縫中，追尋主體性過程，也讓讀者重新理解認同、文化與歷史的交錯位置，透過閱讀，一起捕捉台灣社會的變遷脈絡。

