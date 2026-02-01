〈星期人物〉守護棉被故鄉記憶 苓和國小種棉花

苓和國小校長陳志雄(左)、志工吳清火守護校園棉花。

將軍區苓和國小位處苓仔寮部落，早年有「棉被堀」之稱，只是隨著產業沒落，栽種棉花與手工製被也式微，為讓在地子弟了解地方產業，苓和國小在校園裡種植棉花，亦是全區僅有種棉花的學校，正值寒假到來，校長陳志雄與志工吳清火，忙著整理花園，要讓返鄉遊子勾起童年回憶。

陳志雄指出，為讓學童認識家鄉的產業風貌，將「棉花」融入本位課程，在校園內種棉花，從播種、栽培到開花結果，了解棉花的生長歷程，並結合鄉土教育，深入了解苓仔寮的產業故事。

在苓仔寮部落，棉花不只是一種植物，更承載著地方歷史與長輩的生活智慧，希望學童不在是從課本上看到棉花，而是能親眼看見、親手觸摸，了解阿公如何靠這些作物生活。校內也設置「棉被堀故事館」，保存彈弓、棒槌、竹篩等早期手工製被器具，讓學生了解家鄉產業隨著時代轉變的軌跡，進而培養珍惜土地與文化的情感。

只是寒假來臨，師生放假，校園的棉花僅能靠志工吳清火、陳志雄維護。小時候家裡也曾種過棉花的吳清火說，能在校園裡再次看見棉花盛開，格外有感，趁著寒假到校修剪、整理，希望棉花能長得更好、更美，將這份記憶留給學生。

