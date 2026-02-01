〈星期人物〉張桂維天目釉作品驚艷國際

國際級天目釉燒陶藝家張桂維，近年隱身台南楠西曾文水庫附近設工作室，還邀日本知名建窯專家日下部正和蓋了一座專業且獨家的「無煙窯」。 （記者姚正玉攝）

國際級天目釉燒陶藝家張桂維，近年隱身台南楠西曾文水庫附近設工作室，還邀日本知名建窯專家日下部正和蓋了一座專業、獨家的「無煙窯」。由於他一向熱心推介台灣的陶藝作品至國際展出，這次吸引同業推介法國藝術家阿妮絲哈庫斯與他認識，他熱情提供自己的工作室讓阿妮絲在此駐地創作。

張桂維是二００六年開始專注在油滴天目釉上，把釉藥的物理特性燒出極致。他的作品深獲各國收藏家好評，不僅獲台北故宮、大英博物館等國際博物館典藏，最近他的一只「金彤油滴」天目釉燒聖杯也被贈送給天主教宗良十四世。國際性博物館典藏他的創作，加上最近贈送教宗聖杯的加持，更令陶藝作品愛好者對他印象深刻。

二０一五年，張桂維在美國認識日本建窯專家日下部正和。日下部當時即因與他熱愛的天目燒藝術家交往感到開心，承諾只要張桂維找到一塊地，就來台為他建窯。張桂維最後找到了楠西。

張桂維說，以天目茶盞為例，無煙窯的設計結構效率特高，一般需燒三天三夜，無煙窯則只費時十二個小時就能燒到一千三百度。因陶藝工作者常遭檢舉污染被開罰金，對藝術家是很大的負擔，所以他願將學到的建窯技術，在台灣替日本友人推廣。

張桂維從古籍中找出古代天目釉的配方，希望經研究後還能燒製出超越現在的作品。被他命名為「蒼穹天目」的作品，就被法國陶藝家阿妮絲讚歎不已，形容「他的碗裡有天空」。

法國藝術家阿妮絲Ａｇｎｅｓ專程到張桂維在楠西的工作室駐地創作，返法前將展現融入台灣水土風情的陶藝作品。 （記者姚正玉攝）

阿妮絲經同業藝術家引見來到張桂維的工作室。她為楠西的美景和小鎮風土深深著迷，戶外大地隨手可得的竹子、樹幹、葉子小花都成了她作品的元素。

張桂維特別安排阿妮絲二月二十三日至三月三日在台南市民生路二段運河畔「丹橘人文藝術空間」展出她駐村楠西並使用無煙柴窯的創作，邀請喜愛陶藝的民眾觀賞法國女性藝術家融入台灣土水的陶藝作品。

（記者姚正玉）