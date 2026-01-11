〈星期人物〉拿捏萬彩的陶藝奇人黃怡文

從事陶藝廿多年的黃怡文，在釉藥研發上不斷突破。

（記者張淑娟攝）

台南陶藝奇人黃怡文手作全套鈞釉「紫氣東來」的藍紫色調茶席，在日本京都首展，驚豔在地的陶藝家。而一場中正紀念堂的「泥醉紅影」展，呈現陶藝難上再難的郎紅色澤，讓觀者驚奇。再則其所創天目釉如星空般絢爛，更讓人驚嘆。如今黃怡文有奇想，要將郎紅和天目結合，這將會是如何精彩的陶藝，真的讓人期待。

故鄉在台南中西區的黃怡文，年輕時北上求學結婚生子，為了幫女兒找才藝老師，未料竟找到自己的陶藝興趣，並師承陽文濱和杜輔仁，廿年前回到台南善化，設立「鼎甲窯」，開始鑽研釉藥，一路走來，成功燒製了眾多經典釉色，其中鈞釉還突破需數道釉藥的程序，改以一次工序就可燒出，色彩更是無以倫比，還燒出難得一見的藍紫色調。

黃怡文表示，釉色主要是金屬元素的窯燒變化，不過卻需要在特定條件下，所以很難捉摸，需要花時間不斷試驗，更不能速成，也沒有絕對的公式可依照，，尤其要燒郎紅，就有俗諺說過「若要窮、燒郎紅」，即或許郎紅還沒燒出，已把家產燒光了，足見有多困難。

此外，天目釉是黑色釉料可變化出不同紋樣如兔毫、鷓鴣斑、油滴等特色，且因含鐵量高，可能改變茶湯味道，所以深受日本茶道喜愛。

