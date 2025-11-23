〈星期人物〉推廣失智友善理念 張美月的照護心路歷程

前台南護專護理科主任張美月以護理專業投入失智照護，以專業與愛延續生命教育的溫度。 （記者林怡孜攝）

「我一生奉獻護理專業，最後也用同樣的專業照顧媽媽。」這句話，是張美月老師最真誠的心聲。身為高雄醫學大學護理學博士、前臺南護專護理科主任、現任失智老人守護天使講師與臺南市熱蘭遮失智症協會理事，她的人生歷程從醫護現場到教育崗位，最終回到家庭與社區，以實際行動詮釋「照顧，是生命最深的溫度」。

張美月在高醫大畢業後進入加護病房工作，她會把臥床的病人打理得乾乾淨淨，內心感到無比的快樂。雖然臨床經驗不到一年，但奠定她一生以病人為中心的價值。此後，她投入教學工作，在臺南護專任教廿八年半，後期擔任護理科主任，培育無數護理人才。 」

然而，生命另一段功課悄然展開。發現母親罹患失智症讓她措手不及。於是，張美月毅然決然決定退休，全心照護母親。母親後來進入日間留院七年，白天開開心心地參與活動、與其他長輩互動，晚上再回家。「那段時間媽媽的狀況穩定很多，因為她有人陪、有朋友、有社交、有規律的生活。」張美月強調，失智者需要的不僅是醫療照顧，更需要社交連結與情感陪伴。家屬若能善用日照中心與社區據點的支持，不僅能減輕壓力，也能讓病情更穩定。「失智者的世界是流動的，我們要學會進入他們的時空，而不是把他們拉回來。重要的是讓他們記得快樂，忘卻痛苦。」她投身志工與倡議工作，擔任「失智老人守護天使講師」，走進學校、社區與機構推廣失智友善理念，同時參與臺南市熱蘭遮失智症協會、老人福利推動聯盟等組織，協助建立照顧者支持網絡。 (記者林怡孜)