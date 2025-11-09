〈星期人物〉景鴻鑫新書提升學習西方科技效率

成大航太系退休教授景鴻鑫偕碩班學生許家輔合作出版《工程哲學之力學應用》，是跨領域、思想性難得的人生參考書。 （記者林雪娟攝）

成大航太系退休教授景鴻鑫與碩班學生許家輔合作出版專書《工程哲學之力學應用》，乍看為專業科技用書，實則為一本跨領域、思想性的參考書，景鴻鑫強調，閱讀這本書可沿前人腳步，模仿前人思維循環建構，充分開發自己的科學創造力，做出一己的傑出貢獻。

景鴻鑫使用西方基於希臘字母拼音語言所塑造的線型思維循環：用「對象-歸納-本質-演繹」來說明物理學中三大力學：從牛頓力學、量子力學、相對力學的基本思維過程，進而統整牛頓力學所衍生的固體力學、流體力學、熱力學，以及相關的工程科學，景鴻鑫要證明西方各類科學工程知識，均來自同一個思維循環，以達到透過掌握思維，來統御西方科技目標，大幅降低學習西方科技障礙，迅速提升學習西方科技的效率，進而全面啟發科學創造力。

景鴻鑫指出，西方科學是目前全世界公認唯一的學術典範，因西方科學背後所依據的思維過程，早在經過希臘哲學將近二百年的發展中被釐清，並應用至各特定領域，建立各種相關的分科之學，即現代西方科學，讓西方人得以統治世界數百年，並進一步讓世人引為探索世界、建構知識的唯一標準化工具。

景鴻鑫強調，「科學」從頭開始指的就是「可靠的知識」，哲學也因此成為科學之母，欲掌握西方科學，就必須明瞭西方科學背後的正確思維，這本書使用西方線型思維工具，貫穿古典工程學各領域，提供一個一致性的說明，透過具體應用的工程目標，呈現西方哲學思維的應用示範。 （記者林雪娟）