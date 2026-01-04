〈星期人物〉永信簡帷晴勤學跆拳 踢出2金1銅

永信國小學童簡帷晴在府城盃全國跆拳賽抱回二金一銅，獲得校長吳博明（左）表揚。（記者汪惠松攝）

永康區永信國小學童利用課餘在群龍跆拳道館接受訓練，積極勤練擊破、對打等技術，去年四月至道館學習的簡帷晴，代表學校參加一一四年台南府城盃全國跆拳道錦標賽，國小高年級女子組三個項目均獲獎，抱回二金、一銅，表現令人刮目相看。

學習跆拳道可讓孩子從中學習基本防身、鍛鍊自我、上課規矩、品德、武德精神及了解跆拳道之招式技巧。一一四年四月至道館學習的永信五年級學生簡帷晴，看見同學接受教練的魔鬼訓練後在比賽場上獲得對打第一名，自己也想嘗試看看，教練評估她的程度可以試試看，經詢問其父母獲得支持同意參與，簡帷晴自己也願意接受嚴的訓練。

在比賽場上，簡帷晴展現所學，高年級女子組三個項目全部獲獎，包括色帶組快打旋風第一名、色帶組擊破旋踢第一名、色帶組對打二十九至三十一公斤第三名。

教練李旺璋表示：簡帷晴學習相當積極，態度良好，平常均很勤奮學習，有任何問題都會立即詢問教練。剛開始接受訓練時非常不習慣，因為魔鬼訓練剛開始是先訓練體能，過程相當艱辛，但帷晴仍然沒有放棄，意志力非常堅強，完成每一次的訓練。

（記者汪惠松）