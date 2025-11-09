〈星期人物〉永康勝利國小溫暖身影 志工阿嬤嚴素香 默默付出20年

永康區勝利國小年過七旬的志工團環保組長嚴素香（右）阿嬤，隨著學校創立默默付出服務超過二十年，日復一日從不間斷。 （記者汪惠松攝）

在永康區勝利國小校園裡，總能看見幾位頭髮斑白的身影，穿著黃色背心、拿著掃把、夾子或回收袋，用最樸實的方式守護校園的志工阿嬤，其中志工團環保組長嚴素香，默默服務超過二十年，日復一日從不間斷。

對師生們來說，志工阿嬤的身影早已成為校園裡日常的美麗風景。無論是颳風下雨，或是豔陽高照，她們總是堅持走進校園，清理落葉雜草、整理垃圾和資源回收，讓孩子們能在乾淨安全的環境中生活與學習。雖然孫子們早已畢業，甚至已經出社會工作，但阿嬤們持續關懷學校孩子們的這份堅持與不求回報的奉獻付出，讓學校的師生都感動在心裡。

嚴素香阿嬤說，學校九十一年八月創立後不久她就來了，只是做她可以做的事，看到孩子可以在乾淨、安全的校園學習，就覺得很開心。

校長李世賢說，嚴素香等阿嬤們雖然年紀已大，但服務熱情不減，身手依舊俐落，只要學校需要幫忙她們總是使命必達，最早到校，最晚離開。輔導主任石坤龍說，志工阿嬤是校園裡最珍貴的人力資產，透過他們的言教身教，學生不僅學到環保知識，更是品德教育的活教材。 (記者汪惠松)