〈星期人物〉淨零，從吃飯出發 堅持循環餐盒 鐘啓榮林明穎拚環保

鐘啓榮(左)、林明穎(右)及夥伴，展示此次榮獲「2025舒食盒餐甄選」的香煎豬排餐盒。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

這幾年的便當市場早已競爭激烈，談起創辦「禾氣合秝」的初衷，鐘啓榮與林明穎表示，不是從味道開始，而是從社會連結出發，將「吃」變成實踐社會關懷的方式，希望每一個餐盒，都能連結地方、支持弱勢、回到環境。

不只是賣便當，鐘啓榮與林明穎選擇一條更難的路-循環餐盒，比起看似方便但會留下痕跡的一次性容器，鐘啓榮更希望「吃飯」這件事能減少對環境的負擔。

林明穎是讓理念落地的人。他熟悉市場，知道哪個青農最近收成好、今天的菜價如何、颱風後要用哪些替代蔬菜。林明穎認為吃當季、用在地，是最自然的營養邏輯。

廣告 廣告

鐘啓榮主動接觸業者，希望減少一次性容器，建立由店家自洗、自管理的模式。這不僅需要額外人力，更需要成本與流程重新調整。

今年，禾氣合秝以「香煎豬排餐盒」拿下經濟部商業發展署「二０二五舒食盒餐甄選」循環盒餐組優選，更是唯一入選的台南品牌。

鐘啓榮和林明穎說，透過一份餐，想讓更多人理解循環餐具的重要、吃在地的必要，以及每次選擇都能使地球更輕盈。「如果能用便當讓世界少一點浪費，多一點溫度，我們就會一直做下去。」